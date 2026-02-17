ทีมร่มร่อนไทย สร้างชื่อเวทีนานาชาติ คว้าเหรียญการแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 5 ณ สนามกีฬาทางอากาศชั่วคราวผาตากเสื้อ

ทีมร่มร่อนไทย สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ทำผลงานในเวทีนานาชาติ จากการแข่งขันร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2569 (5th FAI Asian Paragliding Accuracy Championship) ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 7 – 15 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สนามกีฬาทางอากาศชั่วคราวผาตากเสื้อ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
โดยผลงานของทัพนักกีฬาร่มร่อนทีมชาติไทย ทำผลงานได้ดีเยี่ยม ด้วยการคว้าเหรียญเงิน จากการแข่งขันประเภทบุคคลหญิง ได้แก่ เรืออากาศเอกหญิง นันท์ณภัส ภุชฌงค์ จากนักกีฬาหญิงทั้งหมด 10 ประเทศ ส่วนเหรียญทอง เป็นของ Xiangyan Kong จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และเหรียญทองแดง เป็นของ Eunyoung Cho จาก สาธารณรัฐเกาหลี
และอีกหนึ่งเหรียญทองแดง จากประเภททีม นำโดย ร้อยตำรวจเอก ธนภัทร เหลืองเอี่ยม, เรือตรี จิรศักดิ์ วิถีธรรม, นายยศกร เทพอาจ, นายพิพัฒน์พงษ์ สุดธูป, นายธนกฤต แซมสีม่วง, เรืออากาศเอกหญิง นันท์ณภัส ภุชฌงค์, เรืออากาศโทหญิง จันทิกา ใจสนุก จากประเทศในเอเชียทั้งหมด 12 ประเทศ ส่วนเหรียญทอง เป็นของ ทีมสาธารณรัฐประชาชนจีน และเหรียญเงิน เป็นของ ทีมสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สุดท้ายนี้สมาคมฯ ขอขอบคุณ จังหวัดหนองคาย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย, การกีฬาแห่งประเทศไทย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กรมป่าไม้, การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย/ป่าไม้จังหวัด, นายอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย, สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองคาย, ปภ จังหวัดหนองคาย/ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 14 อุดรธานี, บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท โรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์ จำกัด, บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน), บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท เอ.เอ็น.รับเบอร์พาร์ท จำกัด, ท่าทรายพัทธดนย์ ท่าทรายธนเศรษฐศิริ และองค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาร่มร่อนบินลงเป้าแม่นยำชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2569 ในครั้งนี้