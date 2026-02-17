ทุกช็อตคือโอกาสของ “ชัยชนะ” เคล็ดลับสู่เส้นชัยของ "โปรจีน"

สัปดาห์นี้ แฟนกอล์ฟชาวไทยจะได้สัมผัสกับการแข่งขันกอล์ฟรายการสำคัญระดับนานาชาติในบ้านเรา กับศึก LPGA Tour รายการ Honda LPGA Thailand ที่สนามสยาม คันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์
เช่นเดียวกับหลายๆ ปีที่ผ่านมา ศึก Honda LPGA Thailand เป็นรายการออกตัวช่วง Asian Swing ของวงการกอล์ฟหญิง ซึ่งมีโปรสาวชั้นนำของโลกเข้าร่วมดวลวงสวิงมากมาย
หนึ่งในจำนวนนั้นคือ "โปรจีน" อาฒยา ฐิติกุล โปรกอล์ฟสาวมือ 1 ของโลก ที่เข้าแข่งขันรายการนี้มาตั้งแต่ยังเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี 2017 และลงแข่งขันอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยๆ จนปัจจุบัน
ผลงานดีที่สุดของโปรจีนในรายการนี้ คือการคว้าตำแหน่งรองแชมป์ปี 2021 สมัยยังเป็นสมัครเล่น โดยแชมป์ในปีนั้นคือ "โปรเม" เอรียา จุฑานุกาล
นับตั้งแต่นั้น โปรจีนก็ไม่เคยหลุดอันดับท็อป 10 ของการแข่งขัน ยกเว้นในปี 2024 ซึ่งจำเป็นต้องพักรักษาอาการเจ็บที่มือจนต้องหยุดแข่งไปราว 4 เดือน
ไม่เพียงแค่ในศึก Honda LPGA Thailand เท่านั้น โปรจีนได้รับการยกย่องว่าเป็นนักกอล์ฟที่ผลงานดีสม่ำเสมอที่สุดของ LPGA Tour ในยุคปัจจุบัน ยืนยันได้จากสถิติการจบอันดับท็อป 10 ของทัวร์มากที่สุด 3 จาก 4 ปีหลังสุด (ยกเว้นปีที่ 2024 ที่จบอันดับ 2) รวมถึงสถิติ Stroke Gained (สถิติการวัดประสิทธิภาพการเล่นแต่ละช็อตเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของโปรในทัวร์) ซึ่งติดท็อป 2 มาตั้งแต่ปี 2023 จนขึ้นอันดับ 1 เมื่อปีที่แล้ว
หนึ่งในเคล็ดลับความสำเร็จของโปรจีน คือการใส่เป้าหมายลงไปในทุกช็อต เมื่อเจอช็อตที่ท้าทายก็พร้อมรับมือและโฟกัสที่ปัจจุบัน ด้วยรู้ดีว่าทุกช็อตคือ "โอกาส" ถ้าสวิงไปเต็มแรงด้วยความมั่นใจ นั่นย่อมหมายถึงการสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ในการคว้าชัยชนะให้กับตัวเอง
ด้วยเคล็ดลับความสำเร็จนี้ โปรจีนจึงกลายเป็นนักกอล์ฟที่ประสบความสำเร็จที่สุดของ LPGA Tour ในฤดูกาล 2025 โดยเป็นคนเดียวที่คว้าแชมป์ได้มากถึง 3 รายการ ที่สำคัญยังกวาดรางวัลใหญ่อย่างรางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยม Rolex Player of The Year และรางวัล Vare Trophy กับสถิติสกอร์เฉลี่ยต่ำสุดตลอดกาลของทัวร์ที่ 68.68 อีกทั้งยังป้องกันแชมป์รายการส่งท้ายปี CME Group Tour Championship พร้อมคว้าเงินรางวัล 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไปครองเป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกัน
มาปีนี้ โปรจีนเริ่มต้นด้วยการอุ่นเครื่องเบาๆ ในรายการ Hilton Grand Vacations Tournament of Champions ศึกเปิดฤดูกาลที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งโปรสาวชาวไทยคว้าอันดับ 7 ร่วมไปครอง
ศึก Honda LPGA Thailand ปีนี้ยังพิเศษตรงที่โปรจีนจะมีอายุครบ 23 ปี ในช่วงการแข่งขัน วันที่ 20 กุมภาพันธ์พอดี เมื่อถูกถามถึงของขวัญวันเกิดที่จะเป็นเป้าหมาย โปรจีนกล่าวติดตลกว่า คงต้องเล็งทำโฮลอินวันที่หลุม 8 เพื่อรถจักรยานยนต์ Honda GoldWing
ไม่ว่าบทสรุปสุดท้ายจะเป็นอย่างไร สิ่งสำคัญคือการทุ่มสมาธิและแรงใจลงไปในแต่ละช็อต แล้วหวดลูกด้วยความเชื่อมั่น เพราะนั่นหมายถึงการสร้างโอกาสให้ตัวเอง และการสร้างความเป็นไปได้เพื่อคว้าชัยชนะ…ชมคลิป⬇️
https://youtu.be/iOlKHFGkjZQ