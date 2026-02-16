วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิกฯ ประกาศจัดแข่งที่ญี่ปุ่นในปี 2027

เดอะ อาร์แอนด์เอ องค์กรกำกับดูแลกีฬากอล์ฟระหว่างประเทศ ร่วมกับ สมาพันธ์กอล์ฟเอเชีย-แปซิฟิก (เอพีจีซี) ประกาศสนามแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นหญิงรายการใหญ่ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก “วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ” หรือดับเบิ้ลยูเอเอพี ครั้งที่ 9 โดยจะจัดขึ้นที่สนามไทเฮโย คลับ มิโนริ คอร์ส ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2027
นับเป็นครั้งที่สองต่อจากปี 2019 ที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นหญิงรายการ “วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ” ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างแรงบันดาลใจ พร้อมเป็นเวทีมอบโอกาสพิเศษให้เหล่านักกอล์ฟสมัครเล่นหญิงของภูมิภาคเพื่อก้าวสู่เวทีระดับโลก
โดยในทุกๆ ปี กอล์ฟรายการการดับเบิ้ลยูเอเอพี ได้มอบโอกาสเปลี่ยนชีวิตให้กับนักกอล์ฟสมัครเล่นหญิงชั้นนำของภูมิภาค โดยแชมป์รายการนี้จะได้รับเชิญเข้าร่วมแข่งขันรายการใหญ่ระดับเมเจอร์ 3 รายการ ได้แก่ เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น, เชฟรอน แชมเปี้ยนชิพ และ อามุนดี เอวิยอง แชมเปียนชิพ นอกจากนี้ยังได้สิทธิ์ลงเล่นในรายการ ฮานา ไฟแนนเชียล กรุ๊ป แชมเปียนชิพ และไอเอสพีเอส ฮันดะ วีเมนส์ ออสเตรเลียน โอเพ่น ของแอลพีจีเอทัวร์ รวมถึงได้รับเชิญร่วมชิงชัยในการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการใหญ่อย่าง วีเมนส์ อเมเจอร์ แชมเปี้ยนชิพ และออกัสต้า เนชั่นแนล วีเมนส์ อเมเจอร์ อีกด้วย
มาร์ค ดาร์บอน ซีอีโอของเดอะ อาร์แอนด์เอ เผยว่า “ญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญมากต่อความสำเร็จของการแข่งขันกอล์ฟวีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้กลับไปที่ญี่ปุ่นอีกครั้งในปี 2027 กีฬากอล์ฟหญิงในญี่ปุ่นมีความแข็งแกร่งมาก เห็นได้จากความสำเร็จในการคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์ของ ยูกะ ซาโสะ, อายากะ ฟูรุเอะ และ มิยู ยามาชิตะ แชมป์รายการเอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น คนล่าสุด ซึ่งแสดงถึงอิทธิพลที่พวกเธอมีต่อเวทีกอล์ฟโลก”
ทางด้าน ฟิลิป ฮัสซอลล์ ประธานสมาพันธ์กอล์ฟเอเชีย-แปซิฟิก กล่าวว่า “ชื่อเสียงของกอล์ฟรายการ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ ในฐานะการแข่งขันชิงแชมป์สมัครเล่นหญิงรายการใหญ่ที่สุดของภูมิภาค จะยกระดับสูงขึ้นไปอีกในปี 2027 เมื่อเราไปเยือนสนามไทเฮโย คลับ อันเลื่องชื่อของมิโนริ คอร์ส รวมถึงการผสมผสานระหว่างสถานที่จัดการแข่งขันที่ยอดเยี่ยม สนามระดับเวิลด์คลาส ด้วยมาตรฐานเป็นที่รู้จักในระดับสากล และการต้อนรับที่อบอุ่นของชาวญี่ปุ่น จะสร้างประวัติศาสตร์ที่น่าจดจำอีกครั้งให้กับกอล์ฟรายการ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ อย่างแน่นอน”
ชุน ฮัน ประธานไทเฮโย คลับ กล่าวว่า “ในปีหน้าการแข่งขัน วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ ครั้งที่ 9 จะจัดที่ไทเฮโย คลับ มิโนริ คอร์ส ซึ่งนับเป็นครั้งที่สองที่กอล์ฟรายการนี้มาจัดในญี่ปุ่น และถือเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่สำหรับเรา ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เราสามารถโชว์ศักยภาพนำเสนอสนามกอล์ฟมิโนริ ซึ่งเป็นหนึ่งในสนามกอล์ฟชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นให้ทั่วโลกได้รู้จักผ่านการกอล์ฟรายการ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ และขอขอบคุณผู้ร่วมก่อตั้งการแข่งขันรายการนี้ที่มอบโอกาสอันยอดเยี่ยมนี้ให้กับเรา”
ทั้งนี้ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ ครั้งแรกที่สนามเดอะ รอยัล กอล์ฟ คลับ ในปี 2019 ซึ่งครั้งนั้น ยูกะ ยาซูดะ ขวัญใจเจ้าถิ่น คว้าแชมป์ไปครองโดยเอาชนะ จีโน่-อาฒยา ฐิติกุล แชมป์ปี 2018