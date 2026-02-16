เกือบสมบูรณ์แบบ! “นาบิล” ยก “ยูนิส” ชกแม่นเกมดี ติดแค่ปิดฉากไม่ลง

“ยูนิส อานาน” สัญชาติฝรั่งเศส/ไทย วัย 18 ปี คืออีกหนึ่งนักชกที่ทำผลงานได้ดีในศึก ONE ลุมพินี 142 เมื่อศุกร์ที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยโชว์ลีลาเหนือนักชกแดนซามูไร “ริอามุ มัตสึโมโตะ” วัย 21 ปี และเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ไปได้ สานต่อชัยชนะเป็นไฟต์ที่ 3 ในรายการนี้
หนึ่งในแรงผลักดันสำคัญของชัยชนะคือ “นาบิล อานาน” พี่ชายดีกรีแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135–145 ป.) ที่สวมบทพี่เลี้ยงคอยถ่ายทอดประสบการณ์และติวเข้มอย่างใกล้ชิด โดย “นาบิล” มองว่าภาพรวมผลงานของน้องชายอยู่ในเกณฑ์ดี พร้อมวิเคราะห์ฟอร์มการชกว่า
“ผมมองว่าไฟต์นี้น้องชกดี ทำตามที่พี่เลี้ยงสอน และยังชกฉลาดด้วยคือรู้จักเซฟตัวเอง ไม่ไปบวกหมัดแบบบ้าระห่ำ เพราะตัวผมเองก็ไม่เน้นรับหมัด มันจะบอบช้ำสะสม เราต้องรู้จักหลบหลีก เพื่อจะได้ยืนระยะต่อยในอนาคตได้อีกนาน”
“ตอนนี้ ถ้ามองในภาพรวมน้องอาจจะยังขาดเรื่องการปิดเกม แต่น้องยังเด็กอยู่ ร่างกายเขายังไม่เติบโตเต็มร้อย และพละกำลังยังเพิ่มขึ้นได้อีก ที่จริง น้องต่อยเข้าหลายหมัด ออกอาวุธเข้าเป้ามากกว่า เพียงแต่คู่ชกแข็งแกร่งและรับได้ดี เลยยังปิดเกมไม่ได้ แต่ยังไงผมเชื่อว่าน้องยังไปได้อีกไกล และพัฒนาได้อีกเยอะครับ”