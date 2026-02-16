“บิว” ยอดลมกรดทีมชาติบรรจุข้าราชการตำรวจ

“บิว" ภูริพล บุญสอน ยอดลมกรดเจ้าของ 3 เหรียญทอง ซีเกมส์ 2025 และเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์เป็นลมกรดไทยคนแรกที่วิ่งต่ำกว่า 10 วินาที ในระยะ 100 เมตร ประสบความสำเร็จกับชีวิตนอกสนาม หลังล่าสุดได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการตำรวจอย่างเป็นทางการ
ทั้งนี้ “บิว” ได้รับเลือกสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยที่ผ่านมา “บิว” ลงแข่งขันในนามสโมสรตำรวจมาโดยตลอด พร้อมกับสร้างผลงานโดดเด่นในนามทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องในเวทีระดับนานาชาติ
สุภาวดี มรรคผล คุณแม่ของ “บิว“ ยังได้โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับลูกชายผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุข้อความสุดประทับใจว่า "ยินดีกับตำรวจน้อยของแม่ ประสบความสำเร็จในทุกก้าวที่ลูกเดินนะ หนูคือความภูมิใจของแม่ Bew Puripol ชุดยังไม่พร้อม แต่กายใจพร้อมมาก"