2 นักตบลูกขนไก่ทีมชาติรับเงินแสน คว้าแชมป์แบดมินตันเวนสันเอกซ์โอเอสวันโซลูชันฯ

การแข่งขัน แบดมินตัน รายการ : 𝐕𝐄𝐍𝐒𝐎𝐍 x 𝐎𝐒 𝐎𝐍𝐄 𝐒𝐎𝐋𝐔𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐓𝐇𝐄 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋 𝐒𝐓𝐀𝐆𝐄 (เวนสัน เอกซ์ โอเอส วัน โซลูชัน เดอะแกรนด์ ไฟนอล สเตจ) ชิงเงินรางวัล รวม 500,000 บาท ที่เอ็มยู สเตเดียม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ปิดฉากลงแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมี พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานปิดการแข่งขันและ มอบรางวัลแก่นักกีฬา ร่วมด้วย สุรัตน์ โชตะยากฤต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวนสัน สปอร์ตส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
รอบชิงชนะเลิศ ประเภทชายคู่ มือโอเพ่น ชิงเงินรางวัลสูงสุด 210,000 บาท มีนักกีฬาทีมชาติไทย “ทีม” วรพล ทองสง่า และ “โอ๊ต” เฉลิมพล เจริญกิจอมร คู่มืออันดับ 60 ของโลก จากทีมวีเอสสปอร์ต ไทยแลนด์ ที่ เพิ่งเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์เอเชีย ที่เมืองชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ ด้วยการเอาชนะ “ปรินซ์”วีรภัทร ภาคจรุง และ “มาร์ค” ตนุภัทร วิริยางกูร จาก จากทีมวีเอสสปอร์ต ไทยแลนด์ 2-0 เกม 23-21, 22-20 รับเงินรางวัล 1 แสนบาท ส่วนทีมแพ้ รับเงินรางวัล 5 หมื่นบาท
ประเภทมือพี “แม็ก” นพเก้า พรายวัน และ “แม็พ” ภัทรลภัส ใช้ฮวดเจริญ จากวัน เปอร์เซ็นต์ ชนะ “ภูริ” ภูริณัฐ สายคำมา และ “พระเอก” ณธรรศธรรม ไวยอริยโพชฌงค์ จากทุเรียนปราจีน 2-1 เกม 21-17, 10-21, 21-15 ทีมชนะ รับเงินรางวัล 5 หมื่นบาท ทีมแพ้รับเงินรางวัล 3 หมื่นบาท
ประเภทมือเอส “วิว” ณัฐวดี อำนวยวัฒนกุล และ “นัท” ณัฐพงค์ ประสงค์ธรรม จาก ภีมเดชชนะ ”ข้าวโอ๊ต“ ธีรภัทร กัณฑกรกฏ และ ”โจ้“ ณภัทร จารุเสนีย์นาค จาก เอช.ดี.วาย +เทศบาลเมืองสะเดา 2-0 เกม 21-14, 23-21 ทีมชนะรับเงินรางวัล 3 หมื่นบาท ทีมแพ้ รับเงินรางวัล 1.5 หมื่นบาท
ประเภทมือเอ็น ”เจษ“ เจษฎา อวิคุณประเสริฐ และ ”สแตมป์” ธนากร ยลถวิล (สแตมป์) จาก อาร์เอสเค ชนะ “คริส” คริสโตเฟอร์ สก็อต แมสซี่ และ “แม๊ก” ธนริศย์ อมรจริยะรักษ์ จาก ซีเอสเอ็ม แอธลีทส์ เอกซ์ พอว์ซิทีฟ เพ็ท คลินิก 2-0 เกม 21-14, 21-15 ทีมชนะรับเงินรางวัล 3 หมื่นบาท ทีมแพ้ รับเงินรางวัล 1.5 หมื่นบาท
ประเภทมือบีจี “ดุ๊ก” ศิวนัส เข็มแก้ว และ ”บอม“ธนรรช ชิยางคะบุตร จากสิงโต ชนะ ”ไตตั้น“ธนพล สุริโย และ ”โอม“ วรวุฒิ ใจตรง จากหวานเจี๊ยบ 2-1 เกม 22-25, 21-14, 21-19 ทีมชนะรับเงินรางวัล 3 หมื่นบาท ทีมแพ้รับเงินรางวัล 1.5 หมื่นบาท
พลอากาศเอก มณฑล สัชฌุกร นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า รายการนี้สามารถยกระดับการแข่งขันในระดับสมัครเล่นให้มีการแข่งขันในระดับมาตรฐานสากล เป็นการแข่งขันที่น่าสนใจ ทำให้นักกีฬามีการพัฒนา จากการดูนักกีฬาที่เข้าแข่งขันนักกีฬามีพัฒนาการที่ดี มีการพัฒนาตัวเอง ได้แข่งขันแบบมีมาตรฐาน ช่วยส่งเสริมวงการแบดมินตันไทย ให้มีนักกีฬาที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ ทำให้วงการแบดมินตันมีตัวเลือกนักกีฬาที่มีฝีไม้ลายมือและมีอนาคตที่ดีต่อไป
สำหรับรายการนี้ เป็นการแข่งขันที่มี ระดับหลากหลาย มีนักกีฬาทีมชาติ และ นักกีฬาทั่วไป ที่ได้แข่งขันในรายการที่มีระดับมาตรฐานสากล แลถสนามแข่งขันที่ม.มหิดล เป็นสนามที่ได้มาตรฐานมีความสวยงาม มีความพร้อม สนามน่าสนใจ ในอนาคตจะได้มาแข่งขันที่สนามนี้อีก นายกสมาคมกีฬาแบดมินตันฯ กล่าว
ส่วน สุรัตน์ โชตะยากฤต กรรมการผู้จัดการ บริษัท เวนสัน สปอร์ตส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า การจัดการแข่งขันรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาแบดมินตันไทย เปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงความสามารถภายใต้บรรยากาศการแข่งขันที่เข้มข้นและเป็นมืออาชีพ เสริมสร้างน้ำใจนักกีฬา ความมีวินัย และการเคารพกติกาการแข่งขัน โดยทางฝ่ายจัดการแข่งขันตั้งใจยกระดับการแข่งขันแบดมินตันในระดับสมัครเล่นให้แข่งขันแบบมีมาตรฐาน เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก รวมทั้งเพิ่มเงินรางวัลสูงเมากกว่ารายการอื่นๆ เป็นการดึงดูดนักกีฬาให้มาแข่งขันจะได้เกิดดาวดวงใหม่ของวงการแบดมินตัน ในปีหน้าจะมีการจัดการแข่งขันรายการนี้ อีกอย่างแน่นอน
ทั้งนี้รายการนี้ เป็นการแข่งขันที่เปิดโอกาสให้มือสมัครเล่นเข้าร่วมการแข่งขัน ในรอบไฟนอล ชิงเงินรางวัลสูงสุดมากกว่าทุกรายการรวม 500,000 บาท แบ่งเป็น 2 ประเภท มือสมัครเล่น แบ่งตามระดับความสามารถการเล่น บีจี, เอ็น, เอส, พี คัดตัวแทนจากแชมป์แบดมินตันภูมิภาค อันดับ 1-3 รวม 5 ภาค เข้ามาแข่งขัน ชิงเงินรางวัลรวม 290,000 บาท
โดยไฮไลท์ คือการแข่งขันประเภทชายคู่ รุ่นทั่วไป ชิงเงินรางวัลสูงสุด 210,000 บาท มีนักกีฬาทีมชาติไทย ”ทีม“ วรพล ทองสง่า และ ”โอ๊ต“เฉลิมพล เจริญกิจอมร คู่มืออันดับ 60 ของโลก เข้าแข่งขัน ซึ่งตอนแรก อดีตทีมชาติ ”ดั๊ก“ทรงพล อนุกฤตยาวรรณ และ ”อาร์ต“บดินทร์ อิสสระ จะร่วมแข่งขันด้วย แต่ได้ขอถอนตัว เนื่องจาก อาร์ต-บดินทร์ อิสสระ มีอาการบาดเจ็บ