นักหวดฝีมือดีพาเหรดคว้าแชมป์ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1

การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคกลาง ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2569 เป็นวันสุดท้าย โดย น.ส.ขนิษฐา ศรีตะวัน กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา
ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบชิงชนะเลิศ อเล็กซานเดอร์ ซาดอฟ นักหวดจากชลบุรี ลูกครึ่งไทย-รัสเซีย โชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยม เอาชนะ ธีรพัทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา มือวางอันดับ 1 ของรายการ จาก กทม. ได้ 2 เซตรวด 6-3 และ 6-2 อเล็กซานเดอร์ ได้แชมป์ไปครองทันที
ในขณะที่แชมป์ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี เป็นของ พลอยทิพย์ ธนศิรินวกุล มือวางอันดับ 2 ของรายการ จาก กทม. ที่ในรอบชิงชนะเลิศ เอาชนะ มะลิ อ่องลออ มือวางอันดับ 1 ของรายการ จากปทุมธานี 2-1 เซต ด้วยสกอร์ 4-6, 6-4 และซูเปอร์ไทเบรก 10-3
ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่น ๆ มีดังนี้ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี รอบชิงชนะเลิศ ชายเดี่ยว ฮาร์วีย์ ฮูฟท์แมน (สมุทรปราการ) ชนะ อเลกซานเดอร์ เวณด์ชูฮ์ (กทม.) 4-1 Ret. (ป่วย) ส่วนหญิงเดี่ยว อเล็กซ์ ซู (นนทบุรี) ชนะ กรณิศ จงยิ่งเจริญวงศ์ (กทม.) 4-0, 4-1
รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รอบชิงชนะเลิศ ชายเดี่ยว เจมส์ เซิน (สหรัฐฯ) ชนะ ดัสติน เขียวรักษา (ชลบุรี) 4-1, 3-5 และซูเปอร์ไทเบรก 10-7 ส่วนหญิงเดี่ยว ปริยากร ศรีอรุณนิรันดร์ (นนทบุรี) ชนะ สเตฟานี ทูเรียค (ภูเก็ต) 1-4, 4-1 และซูเปอร์ไทเบรก 10-3
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบชิงชนะเลิศ ชายเดี่ยว เฟโด คาซิมอฟ (กทม.) ชนะ ซีเจี่ย เซิน (จีน) 3-1 Ret. (ป่วย) ด้านหญิงเดี่ยว ลอเร็ตต้า ลี เอบาร์แฮมซั่น (นนทบุรี) ชนะ พิชญา กุลตั้งกิจเสรี (กทม.) 4-0, 1-4 และซูเปอร์ไทเบรก 10-6
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบชิงชนะเลิศ ชายเดี่ยว ลีโอ โกวิทวัฒนชัย (ชลบุรี) ชนะ นวธรณ์ ผลากรกุล (กทม.) 6-4, 6-4 ขณะที่หญิงเดี่ยว ธนภรณ์ ก้อนศิลา (นนทบุรี) ชนะ กฤษณา รอดประเสริฐ (กทม.) 6-4, 6-1
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบชิงชนะเลิศ ชายเดี่ยว วาริสโรจน์ เลิศบรรธนาวงศ์ (กทม.) ชนะ เตชธรรม ศรีเสน (ประจวบคีรีขันธ์) 4-1 Ret. (หายใจไม่ทัน) ส่วนหญิงเดี่ยว โชติรินทร์ แก้วก่า (ชลบุรี) ชนะ ริโอะ ฮิกาชิ (กทม.) 6-4, 6-2