‘โปรจีน-ปริม’ ชวนร่วมเชียร์ศึก ‘ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026’ ผ่านทาง AIS PLAY เต็มอิ่มวันละ 5 ชั่วโมง

“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟสาวมือ 1 ของโลก ชวนเชียร์นักกอล์ฟไทย ผ่านทาง AIS PLAY ในการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีระดับโลก “ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026” ชิงเงินรางวัลรวม 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 60 ล้านบาท) ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ สดจากสยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยความพิเศษของการรับชมผ่านทาง AIS PLAY คือทุกคนจะได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่ม วันละ 5 ชั่วโมง ตั้งแต่หลุมแรกของก๊วนผู้นำ เพื่อให้แฟนกีฬาชาวไทยได้รับชมทุกช็อตสำคัญ ร่วมเชียร์นักกอล์ฟไทยและระดับโลกอย่างใกล้ชิด ผ่านทางสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต และสมาร์ตทีวี ดูได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านแพลตฟอร์ม AIS PLAY
การแข่งขันกอล์ฟสตรี แอลพีจีเอทัวร์ รายการ “ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทย ที่สยามคันทรีคลับ โอลด์คอร์ส พัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2569 โดยนักกอล์ฟ 72 คนจะร่วมชิงชัยกันโดยไม่มีการตัดตัวใน 2 รอบสุดท้าย เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 1.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 60 ล้านบาท) นำโดย 8 นักกอล์ฟสาวขวัญใจคนไทยอย่าง “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล มือ 1 ของโลกคนปัจจุบัน, “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล, “โปรเมียว” ปาจรีย์ อนันต์นฤการ, “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน, “โปรโม” โมรียา จุฑานุกาล, “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ, “เอพริล” ชนกนันท์ อังกุรเศรณี นักกอล์ฟที่คว้าแชมป์เนชั่นแนล ควอลิฟาย และปริม ปราชญ์นคร เจ้าของ 2 เหรียญทองซีเกมส์ ที่ได้รับเชิญเข้าแข่งขัน พร้อมด้วยนักกอล์ฟระดับโลกอย่าง แองเจิล หยิน แชมป์เก่าจากสหรัฐ, หยิน รัวหนิง ดาวรุ่งจากจีน และลีเดีย โค อดีตมือ 1 โลกจากนิวซีแลนด์
“โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟสาวมือ 1 ของโลก กล่าวว่า “ฮอนด้า แอลพีจีเอ เป็นหนึ่งรายการในดวงใจ ที่ตั้งแต่เด็กๆ ก็ตามอากง-อาม่า ไปดูที่พัทยาตลอด เหมือนซึมซับแรงบันดาลใจ จากที่เคยดูภายนอกตอนนี้ได้มาอยู่ข้างในสนามแล้ว มันแตกต่างไปอย่างมาก ซึ่งเป้าหมายก็อยากให้น้องๆ ที่มาดู ได้เห็นเราเป็นแรงบันดาลใจ อยากเข้ามาอยู่ในจุดเดียวกับเราเหมือนกัน”
“เรื่องการแข่งขันคงการันตีว่าจะเป็นแชมป์ไม่ได้ แต่ที่การันตีได้คือซ้อมอย่างเต็มที่ เตรียมตัวให้พร้อมก็พอ ไม่อยากยึดติดกับตำแหน่งแชมป์ แต่การได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนกอล์ฟชาวไทย ก็เป็นอะไรที่พิเศษมากๆ และถ้าคว้าแชมป์ได้ก็จะเป็นเรื่องที่พิเศษมากๆ เช่นกัน”
“สำหรับแฟนๆ ที่รักในกีฬากอล์ฟ รายการฮอนด้า แอลพีจีเอ น่าจะเป็นรายการที่ทุกคนรอคอยมากๆ สำหรับแฟนคนไทย อยากเชิญชวนทุกคนมาดูที่สนามก่อน แล้วถ้าใครไปสนามไม่ได้ ปีนี้ AIS ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดมา ก็อยาลืมเปิดช่วยกันให้กำลังใจนักกอล์ฟไทยด้วย”
ด้านปริม ปราชญ์นคร นักกอล์ฟอเมเจอร์ หนึ่งเดียวในรายการนี้ กล่าวว่า “ปีที่ผ่านมาเป็นปีที่ดี เรียนรู้หลายๆ อย่าง ผิดพลาดบ้าง เอามาเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งนี่จะเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นในฮอนด้า แอลพีจีเอ เจอกับนักกอล์ฟระดับโลกมากมาย ก็อยากฝากแฟนๆ ชาวไทยที่ไม่ได้ไปดูที่สนามก็สามารถรับชมผ่านโทรศัพท์ได้ทาง AIS PLAY ได้ทุกที่ทุกเวลาเลย”
ลูกค้า AIS สามารถรับชมการแข่งขันกอล์ฟ “ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2026 รวมถึงการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ตลอดฤดูกาล 2026 แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ผ่านทาง AIS PLAY ผ่านการสมัครแพ็คเกจ PLAY SPORTS ราคา 599 บาท/เดือน (ไม่รวม VAT) เปิดทางสู่คอนเทนต์กีฬาระดับโลกและช่องพรีเมียม อาทิ กอล์ฟ (PGA Tour, LPGA Tour, DP World Tour), เทนนิส ATP Tour, ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ, ลีกเอิง ฝรั่งเศส, อเมริกันฟุตบอล NFL, บาสเก็ตบอล NBA รวมถึงคอนเทนต์บันเทิงจาก Prime Video และ Monomax ลูกค้ามือถือสมัครกด *678*88 โทรออก หรือที่ https://www.ais.th/consumers/entertainment/ais-play/play-sports
