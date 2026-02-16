"เอ็ดเวิร์ด" ซิว MVP ออล-สตาร์ ยก "เวมบานยามา" สร้างบรรยากาศ

แอนโธนี เอ็ดเวิร์ดส การ์ด มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส ยกเครดิต 2 ปัจจัยยกระดับอีเวนท์ บาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ออล-สตาร์ วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา ได้แก่ รูปแบบการแข่งขัน และ วิคเตอร์ เวมบานยามา ซูเปอร์สตาร์ ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส
ผลงานของ เอ็ดเวิร์ดส 32 แต้ม 9 รีบาวน์ด 3 แอสซิสต์ ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้า 13 จาก 22 ลูก ส่งผลให้คว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) ออล-สตาร์ เฉือน คาไว เลียวนาร์ด คู่แข่งที่หวังฉลองรางวัลที่สนาม อินทูอิท โดม รังเหย้า แอลเอ คลิปเปอร์ส
เอ็ดเวิร์ดส กล่าว "เวมบานยามา เป็นตัวแปรของเกม แน่นอนมันเป็นการแข่งขันอันดุเดือดของทั้ง 3 ทีม เขาเป็นคนสร้างบรรยากาศ มันทำให้ผมตื่นตัว"
รูปแบบการแข่งขันเปลี่ยนจากทีมตะวันออก พบ ทีมตะวันตก เป็น แบ่งผู้เล่นเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ทีมสตาร์ส ประกอบด้วยเด็กหนุ่มอเมริกันมีแวว, ทีมสไตรป์ส ประกอบด้วยผู้เล่นอเมริกันตัวเก๋า และ เวิลด์ ทีม หรือรวมดาราต่างชาติ
เวลาการแข่งขันเปลี่ยนจากรูปแบบ 4 ควอเตอร์ ควอเตอร์ละ 12 นาที เป็นแบบพบกันหมด 3 ทีม 4 เกม เกมละ 12 นาที
เวมบี ฟอร์เวิร์ดเสาโทรเลขของ สเปอร์ส ทำสกอร์สูงสุดของ เวิลด์ ทีม เฉพาะเกมแรก 14 แต้ม 6 รีบาวน์ด 3 บล็อก ขณะที่ เอ็ดเวิร์ด ส่อง 13 แต้ม รวมลูกยิง 3 คะแนนตีเสมอ ยืดเยื้อถึงต่อเวลา โดยมีกฎระบุผู้ชนะต้องทำคะแนนถึง 5 แต้มก่อน ปรากฏว่า สก็อตตี บาร์นส ฟอร์เวิร์ด โตรอนโต แร็พเตอร์ส ยิง 3 คะแนน ให้ ทีมสตาร์ส เอาชนะไป 37-35
เกมที่ 2 เป็นการแข่งขันที่สูสี ทีมสไตรป์ส เอาชนะ ทีมสตาร์ส 42-40 ด้วยการทำสกอร์ 3 วินาทีสุดท้ายของ ดี'แอรอน ฟ็อกซ์ การ์ดจ่าย สเปอร์ส
เกมที่ 3 เลียวนาร์ด การ์ดทีมสไตรป์ส โชว์ฟอร์มโดดเด่นปลุกเสียงเชียร์แฟนๆ คลิปเปอร์ส โดยเหมา 31 แต้ม 3 รีบาวน์ด 2 สตีล (แย่งบอล) ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้า 11 จาก 13 ลูก รวมระยะ 3 คะแนน 6 จาก 7 ลูก เอาชนะ ทีมเวิลด์ 48-45 ถึงแม้ เวมบานยามา แบกทีมรวมดาราโลก 19 แต้ม
เกมสุดท้าย ทีมสตาร์ส ถล่ม ทีมสไตรป์ส ขาดลอย 47-21 โดย เอ็ดเวิร์ดส ซัด 8 แต้ม ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้า 3 จาก 5 ลูก ขณะที่ เลียวนาร์ด ทำได้เพียง 1 แต้ม ยิงลูกโทษเข้าเป้า 1 จาก 2 ลูก ฟิลด์โกล 0 จาก 4 ลูก
จบเกม เอ็ดเวิร์ดส ได้รับคะแนนโหวต 10 จาก 14 เสียง คว้ารางวัล MVP ออล-สตาร์ จากสื่อมวลชน และโพลล์ของแฟนๆ NBA