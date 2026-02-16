โต้คลื่นรับศึกเอเชียนบีชเกมส์ 4 นักกีฬาไทยต้องแบกอายุดวลกับคู่แข่ง

4 ดาวรุ่งทีมโต้คลื่นไทยชุดสู้ศึกเอเชียนบีชเกมส์ ยอมรับเสียเปรียบแบกอายุลงชิงชัยในรุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี ขณะที่แต่ละคนอายุเพียง 16-17 ปีเท่านั้น พัฒนา บุญสวัสดิ์ พ่อบ้านสมาคมฯ กำชับให้ทีมงานผู้ฝึกสอนเสริมความแข็งแกร่งด้านเทคนิคให้เข้มข้น รวมทั้งศึกษาข้อมูลคู่แข่งแบบเจาะลึกที่สุด เชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาไทยว่ามีโอกาสลุ้นเหรียญรางวัลเช่นกัน
ตามที่ สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาจำนวน 5 คน ไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองไหโข่ว ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 19 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2569 นำโดย นิติพัฒน์ ไชยวุฒิเวทย์ ประเภทไอคิวฟอยล์ รุ่นทั่วไปชาย และนักกีฬาดาวรุ่ง 4 คน ชุดเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่เมืองซานยา ประเทศจีน ได้แก่ ประเภทไอคิวฟอยล์ เยาวชนชาย วชิรวิทย์ ทนอุป, รัชชานนท์ ขุนเจ๋ง และ ประเภทไอคิวฟอยล์ เยาวชนหญิง ชนัฐกานต์ เจริญสุข, วรรณิดา วินทะชัย ภายใต้การควบคุมของ “โค้ชโอ๊ต” นายณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ ผู้ฝึกสอน นั้น
ล่าสุด นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟฯ เปิดเผยว่า ตลอดการฝึกซ้อมนักกีฬาไทย ได้ร่วมฝึกซ้อมกับนักกีฬาของประเทศจีน, เกาหลีใต้, ฮ่องกง และไต้หวัน ภาพรวมถือว่านักกีฬาทุกคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และการรับมือกับคลื่นลม คลื่นทะเล ในลักษณะที่แตกต่างจากการฝึกซ้อมที่ประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ยังพบจุดบกพร่องที่ยังต้องเร่งนำข้อมูลมาประเมินและเปรียบเทียบกับคู่แข่ง เพื่อวางแผนปรับปรุงแก้ไขให้เร็วที่สุด
พ่อบ้านโต้คลื่นไทย กล่าวต่อว่า ศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 6 กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2569 ชิงชัย 2 เหรียญทอง ได้แก่ ไอคิวฟอยล์ รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี ชาย และ ไอคิวฟอยล์ รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี หญิง ตนยอมรับว่านักกีฬาไทยเสียเปรียบในเรื่องของอายุค่อนข้างมาก เนื่องจากแต่ละคนอายุอยู่ที่ 16-17 ปี แต่ต้องไปแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี จึงได้กำชับให้ทีมงานผู้ฝึกสอนเสริมความแข็งแกร่งด้านเทคนิคอย่างเข้มข้น รวมทั้งศึกษาข้อมูลคู่แข่งแบบเจาะลึกที่สุด แม้จะค่อนข้างหนักใจ แต่ตนยังเชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาไทยว่ามีโอกาสลุ้นเหรียญรางวัลเช่นกัน
ทั้งนี้ มหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 เป็นการกลับมาชิงชัยในรอบ 10 ปี โดยครั้งที่ 5 จัดที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เมื่อปี ค.ศ.2016 ซึ่งไม่มีการบรรจุกีฬาวินด์เซิร์ฟร่วมชิงชัย ครั้งสุดท้ายที่มีบรรจุกีฬาวินด์เซิร์ฟ เมื่อปี ค.ศ.2014 ที่ จ.ภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ หนนั้นทีมโต้คลื่นไทยคว้ามา 2 เหรียญเงิน จาก "ดาว" ศิริพร แก้วดวงงาม และ ณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์