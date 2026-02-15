สถานีต่อไปของ CR7 / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
คริสเตียโน โรนัลโด้ อาจจะมองถึงการย้ายสังกัดอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้ หลังประท้วงไม่ลงเล่นให้ อัล-นาสเซอร์ เพราะไม่พอใจการเสริมทัพที่เทียบกับทีมอื่นในลีกซาอุดิอาระเบียด้วยไม่ว่าจะเป็น อัล-อิตติฮัด, อัล-ฮิลาล และ อัล-อาห์ลี ซึ่งทั้งหมดเป็นเจ้าของโดย Public Investment Fund (PIF) หรือ กองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะ
อัล-นาสเซอร์ ต้องการให้เจ้าของรางวัลบัลลงดอร์ 5 สมัยอยู่กับสโมสรต่อไป โดยสัญญาของ โรนัลโด้ กำลังจะหมดลงในปี 2027 แต่หากแข้งวัย 41 ปีต้องการย้ายออกไปจริงๆ ก็จะมีเงื่อนไขการปล่อยตัวมูลค่า 43 ล้านปอนด์เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้ ดังนั้นสื่ออย่าง Sun Sport ได้รวบรวม 5 สโมสรที่มีความเป็นไปได้ที่เขาจะย้ายไปเล่นให้ในซัมเมอร์นี้
หาก โรนัลโด้ เลือกย้ายกลับ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ก็จะเปลี่ยนเสมือนหนังโรแมนติกเรื่องหนึ่งที่ตอนจบแฮปปี้เอ็นดิ้ง เพราะเขาเริ่มต้นอาชีพค้าแข้งที่นี่ ดังนั้นการหวนคืนถิ่นเก่าอย่าง เอสตาดิโอ โฮเซ่ อัลวาลาเด้ จะได้รับการต้อนรับเยี่ยงวีรบุรุษ โดย CR7 อยู่ในชุดเยาวชนเมื่อปี 1997 ก่อนลงเล่นชุดใหญ่ไปเพียง 31 นัด จากนั้นย้ายไป แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เมื่อปี 2003 ด้วยค่าตัว 12 ล้านปอนด์ เรียกได้ว่ายังไม่มีเวลาเขียนหน้าประวัติศาสตร์อะไรมากมายนัก แน่นอนว่า สปอร์ติ้ง ไม่มีศักยภาพจะจ่ายค่าเหนื่อยให้อยู่แล้ว ซึ่งก็อยู่ที่การเจรจาอาจจะแบ่งเงินจากรายได้ส่วนอื่นให้ อาทิ การขายเสื้อที่น่าจะทำเงินถล่มทลาย กระนั้นก็ตามโอกาสที่ดีลนี้จะเกิดขึ้นนั้นมองกันว่ามีเพียง 6/10 เท่าน้้น
ทางเลือกต่อมาคือทีม โคโม่ 1907 โรนัลโด้ ไม่ใช่คนอื่นคนไกลสำหรับเวที กัลโช่ เซเรีย อา อิตาลี เพราะเคยเล่นให้ ยูเวนตุส ระหว่างปี 2018-2021 หลังย้ายจาก เรอัล มาดริด ด้วยค่าตัว 88 ล้านปอนด์ สำหรับ โคโม่ มีทางด้าน เชส ฟาเบรกาส เป็นกุนซือและเจ้าของสโมสรคือ อาร์.บูดิ ฮาร์โตโน่ กับ ไมเคิล ฮาร์โตโน่ สองพี่น้องมหาเศรษฐีชาวอินโดนีเซียที่มีทรัพย์สินรวมกันราว 35 พันล้านปอนด์ ทำให้สามารถยื่นข้อเสนอยั่วใจแข้งโปรตุเกสได้อย่างแน่นอน ทว่าดีลนี้โอกาสเกิดขึ้นมีเพียง 4/10
ตามด้วย อินเตอร์ ไมอามี่ ที่อยู่ใน เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในลีกที่ดาวดังระดับตำนานมักเลือกไปเล่นก่อนเกษียณ ไม่ว่าจะเป็น เธียร์รี อองรี, อันเดรีย ปิร์โล และล่าสุดคือ ลิโอเนล เมสซี ที่เอ่ยมานี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น โรนัลโด้ อาจจะเป็นรายต่อไปก็เป็นได้ที่จะไปเล่นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย อินเตอร์ ไมอามี่ มีทางด้าน เดวิด เบ็คแฮม เป็นเจ้าของสโมสรด้วยอาจจะผุดอภิมหาโปรเจ็คต์ดึง CR7 มาเล่นร่วมกับ เมสซี่ หรืออาจจะให้แข้งโปรตุเกสย้ายมาเป็นตัวแทนของแข้งอาร์เจนไตน์ที่มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะกลับไปเล่นที่บ้านเกิด ดีลนี้ระดับความเป็นไปได้อยู่ที่ 5/10
อีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ โรนัลโด้ ได้อยู่ค้าแข้งเวที ซาอุดิ โปร ลีก ต่อไปก็คือย้ายไปเล่นให้ อัล-ฮิลาล โดยสโมสรนี้นำเป็นจ่าฝูงในลีกเศรษฐีน้ำมัน ณ เวลานี้ โดยนำหน้า อัล-นาสเซอร์ ต้นสังกัดของ พี่โด้ อีกทั้งการย้ายทีมครั้งนี้จะทำให้เขาได้เล่นร่วมกับอดีตเพื่อนที่ เรอัล มาดริด คือ คาริม เบนเซม่า รวมถึง ธีโอ เอร์นานเดซ ตลอดจนถึง รูเบน เนเวส เพื่อนร่วมทีมชาติโปรตุเกส หากดีลนี้เกิดขึ้น CR7 ก็จะรับเงินมหาศาลต่อไปครอบครัวก็ไม่ต้องย้ายสำมะโนครัวไปไหนด้วย ระดับความเป็นไปได้อยู่ที่ 6/10
ทางเลือกสุดท้าย โรนัลโด้ อาจอยากกลับไปสานสัมพันธ์กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สโมสรที่เขารักอีกครั้ง หลังย้ายออกจาก โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด ครั้งที่ 2 ด้วยบรรยากาศที่ไม่ดีนัก โดยออกมาให้สัมภาษณ์ผ่าน เพียร์ส มอร์แกน วิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานทีมและบ่นเกี่ยวกับการขาดความเคารพจาก เอริค เทน ฮาก กุนซือที่ถูกปลดออกไปแล้ว
ตอนนี้ แมนฯยู อยู่ภายใต้การคุมทีมชั่วคราวของ ไมเคิล คาร์ริค ซึ่งอาจจะได้รับตำแหน่งผู้จัดการทีมถาวรก็เป็นไปได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ โดยกุนซือรายนี้เคยเล่นร่วมกับ โรนัลโด้ ที่นี่ 127 นัดด้วยกันภายใต้การคุมทัพของ เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน ก่อนช่วยกันคว้าแชมป์ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก จากนั้น CR7 ก็ย้ายไป เรอัล มาดริด เมื่อปี 2009
คาร์ริค ยังเคยเป็นโค้ชให้กับ โรนัลโด้ ที่ แมนฯยู ในช่วงที่คุมทีมชั่วคราวหลัง โอเล่ กุนนาร์ โซลชา ถูกปลดในปี 2021 ซึ่ง CR7 ก็ลงเล่นให้โค้ชชาวอังกฤษรายนี้ 3 นัด ก่อนที่จะถูกแทนที่โดยกุนซืออย่าง ราล์ฟ รังนิค ณ เวลานี้ "ปิศาจแดง" กำลังพยายามอย่างหนักเพื่อไปเล่น ยูฟ่า แชมเปียนส์ ลีก ในปีหน้า ดังนั้นไม่แน่อาจจะยั่วใจตำนานเบอร์ 7 ให้กลับมาถิ่นเก่าคำรบสามก็เป็นไปได้ ทว่าดีลนี้ระดับความเป็นไปได้มีเพียง 2/10 เท่านั้น