บททดสอบสุดหินของ "เพชรจีจ้า" / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
เป็นที่แน่นอนแล้วว่า เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม จะได้ขึ้นสังเวียนไฟต์สำคัญกับ อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส แชมเปี้ยนชาวบราซิเลียน เพื่อชิงเข็มขัดแชมป์ ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต ในศึก ONE Fight Night 41 ช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้
ไฟต์นี้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในไฟต์ที่สำคัญที่สุดของทั้งสองคน หาก เพชรจีจ้า สามารถปราบเจ้าของเข็มขัดได้ ก็ทำให้เธอสถาปนาตัวเองกลายเป็นเจ้าของ "ดับเบิลแชมป์" ทั้งมวยไทย และคิกบ็อกซิ่ง ประจำรุ่นอะตอมเวต
เป้าหมายเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทย คือสิ่งที่ เพชรจีจ้า รอมาอย่างยาวนาน เธอรอคอยที่จะคว้าเข็มขัดเส้นนี้ก่อนแชมป์คิกบ็อกซิ่งด้วยซ้ำ แต่โอกาสเพิ่งจะวนมาหา นับตั้งแต่ที่เธอมีปัญหากับค่าย จนระหกระเหินไปอยู่ค่ายอื่นช่วงหนึ่ง และคัมแบ็คกลับมาอยู่ที่ "วีนั่ม" อีกครั้ง
สำหรับเส้นทางของ อัลลิเซีย ราชินีไร้เทียมทานผู้ยังไม่เคยเสียแชมป์ให้ใครนับตั้งแต่กระชากเข็มขัดมาจากนักชกสาวไทยในตำนานอย่าง แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ เมื่อ 6 ปีก่อน แม้จะขึ้นชกไม่บ่อย โดยเธอก็ป้องกันแชมป์ได้อย่างต่อเนื่องด้วยการชนะคะแนนเอกฉันท์เหนือ เจเน็ต ท็อดด์ จากสหรัฐอเมริกา และคริสตินา โมราเลส จากสเปน
และเมื่อปีก่อน แชมป์โลกสาวจากบราซิล ก็อัปเกรดความดุดันขึ้นอีก เมื่อแฟนมวยได้เห็นเธอป้องกันบัลลังก์ด้วยการปิดเกมดุทั้งสองไฟต์ โดยเอาชนะน็อก มารี แมคมานามอน คู่ท้าชิงที่ถือเป็นหนึ่งในนักมวยไทยรุ่นอะตอมเวต ที่ดีที่สุดของสหราชอาณาจักร
จากนั้นใช้หมัดซ้ายปิดเกม เอาชนะทีเอโค โยฮันนา แพร์ชอน ผู้ท้าชิงดีกรีแชมป์โลก WBC มวยไทย จากสวีเดน ที่มาเปิดตัวครั้งแรกในศึก ONE Fight Night 33 ครองบัลลังก์ต่อเนื่องได้อย่างสวยงาม
ขณะที่ เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต เป็นเจ้าของสถิติไร้พ่ายในรายการ ONE ทั้ง 8 ไฟต์ โดยเธอเริ่มขึ้นสังเวียนด้วยกติกาแม่ไม้มวยไทย แต่เติบโตไปคว้าแชมป์โลกเฉพาะกาลในกติกาคิกบ็อกซิ่ง
เธอเอาชนะคะแนนเอกฉันท์เหนือ อนิสสา เม็กเซน นักชกระดับพระกาฬจากฝรั่งเศส-แอลจีเรีย ในศึก ONE ลุมพินี 46 ส่งผลให้คว้าแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต เฉพาะกาล มาครอง
จากนั้นขึ้นเวทีเปิดศึกรวบเข็มขัดกับ เจเน็ต ท็อดด์ แชมป์โลกจากสหรัฐอเมริกา เมื่อ 2 ปีก่อน และเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ นั่งบัลลังก์เพียงหนึ่งเดียว
โดยปีที่แล้วนักชกสาวไทยขึ้นสังเวียนไซตามะ ซูเปอร์ อารีนาในศึก ONE 172 เมื่อ 23 มี.ค.2568 เพื่อป้องกันตำแหน่งจากคู่ท้าชิงญี่ปุ่น คานะ โมริโมโตะ และโชว์ฟอร์มเหนือเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ รั้งตำแหน่งสำเร็จ
สำหรับ อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส คือเป้าหมายของ เพชรจีจ้า มาอย่างยาวนาน เธอมักประกาศอยู่เสมอเมื่อเก็บชัยเหนือคู่แข่ง ว่าคู่ต่อกรที่อยากจะดวลด้วยมากที่สุดคือกำปั้นจากบราซิลรายนี้ แม้จะรอคอยมาอย่างยาวนาน สุดท้ายทาง ONE ก็จัดให้เธอจนได้
ไฟต์ท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลกครั้งนี้คือการปะทะกันของสองราชินีแห่งรุ่นอะตอมเวต โดยฝั่งหนึ่งคือแชมป์โลก ONE มวยไทย ผู้ประกาศชัดขอครองบัลลังก์ให้ยาวนานที่สุด ขณะที่อีกฝั่งคือแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง ที่ปูทางสู่ภารกิจล่าเข็มขัดมวยไทย และกระหายคว้าแชมป์โลกเส้นที่สองมาพาดบ่าให้จงได้