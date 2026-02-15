“ฮัลล์” ประเดิมแชมป์เปิดฤดูกาล ซาอุดิ เลดีส์ฯ “แพตตี้” รั้ง 12 ร่วม

ชาร์ลีย์ ฮัลล์ โปรสาวชาวอังกฤษ เร่งเครื่องหวด 7 อันเดอร์พาร์ 65 จบด้วยสกอร์รวม 19 อันเดอร์พาร์ 269 คว้าแชมป์ พีไอเอฟ ซาอุดิ เลดีส์ อินเตอร์เนชันแนล ที่สนามริยาด กอล์ฟ คลับ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยเฉือนชนะ เอกิ อิวาอิ จากญี่ปุ่นเพียงสโตรคเดียว ด้าน แพตตี้ ธวัชธนกิจ ทำผลงานดีสุดในกลุ่มนักกอล์ฟไทยที่อันดับ 12 ร่วม
เลดีส์ ยูโรเปี้ยนทัวร์ จัดการแข่งขัน พีไอเอฟ ซาอุดิ เลดีส์ อินเตอร์เนชันแนล เปิดฤดูกาล 2026 ชิงเงินรางวัลรวม 5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 115 ล้านบาท แข่งขันระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ปรากฎว่า ชาร์ลีย์ ฮัลล์ โปรสาวมือ 5 ของโลก ซึ่งออกสตาร์ทรอบสุดท้ายด้วยสกอร์ตามหลังผู้นำ 3 สโตรค หวดรอบสุดท้ายได้อีก 7 อันเดอร์พาร์ 65 จบด้วยสกอร์รวม 19 อันเดอร์พาร์ 269 แซงคว้าแชมป์ โดยเฉือนชนะ เอกิ อิวาอิ จากญี่ปุ่นเพียงสโตรคเดียว
ฮัลล์ ดาวดังจากโซลไฮม์คัพ เผยหลังคว้าแชมป์ในเลดีส์ ยูโรเปี้ยนทัวร์ เป็นรายการที่ 5 ว่า “ฉันรู้สึกดีมาก วันนี้ทำได้แค่สองอันเดอร์พาร์ในเก้าหลุมแรก แล้วก็เร่งทำสกอร์ในเก้าหลุมหลัง ฉันฝึกซ้อมอย่างหนักในช่วงปิดฤดูกาล ดังนั้นการได้ผลลัพธ์ที่ดีแบบรวดเร็วจึงเป็นเรื่องดี”
ขณะที่นักกอล์ฟสาวไทยผลงานดีสุดเป็น แพตตี้-ปภังกร ธวัชธนกิจ อดีตแชมป์รายกีนี้เมื่อปี 2024 หวดเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 69 จบอันดับ 12 ร่วมด้วยสกอร์รวม 14 อันเดอร์พาร์ 274 ส่วนผู้เล่นชาวไทยรายอื่น อาภิชญา ยุบล สกอร์รวม 9 อันเดอร์พาร์ 279 อันดับ 29 ร่วม, ตรีฉัฐ จีนกลับ สกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 282 อันดับ 48 ร่วม, ชลชีวา วงษรัศม์ สกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 284 อันดับ 55 ร่วม และพัชรจุฑา คงกระพันธ์ สกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ 286 อันดับ 58 ร่วม