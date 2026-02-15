เดือดต่อเนื่อง! พีพีทีวี ยิงสด “THAI FIGHT LEAGUE” ซูเปอร์ไฟต์ 7 คู่ 15 ก.พ. นี้

พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เตรียมถ่ายความมันส์ศึกสังเวียนสุดเดือด ที่ส่งตรงจากขอบเวที กับการแข่งขันชกมวยไทยคาดเชือกในรายการ “THAI FIGHT LEAGUE” ที่เรียกว่าเป็นศึกซูเปอร์ไฟต์เข้มข้น จัดเต็ม 7 คู่เดือด ขนนักชกระดับแถวหน้ามาดวลศิลปะแม่ไม้มวยไทย ในวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 ณ เวิลด์ สยาม สเตเดียม ตะวันนา บางกะปิ เริ่มถ่ายทอดสดทางหน้าจอ ตั้งแต่เวลา 18.20 – 20.20 น.
ไฮไลต์สัปดาห์นี้อยู่ที่คู่มวยในรุ่นพิกัด 66 กิโลกรัม ระหว่าง พลเอก ภูตะลึงคาเฟ่ เจ้าของฉายา “ขุนเข่าพญายม” พบกับ อเล็กซ์ โอกานอฟสกี หรือ “กระทิงดุจากอิตาลี” เตรียมปะทะเดือดที่รับประกันความระห่ำชนิดที่สังเวียนจะลุกเป็นไฟ
เสริมทัพความมันส์ต่อด้วยเหล่าซูเปอร์สตาร์นักชกแถวหน้า ที่พร้อมเปิดเกมแลกอาวุธกันหนักหน่วงแน่นอน เริ่มจาก มังกรขาว ช.ชัชชัย พิกัด 67 กิโลกรัม โคจรมาพบกับ เรซา ฟาร์ฮาดี่ นักชกชาวอิหร่าน ในขณะที่พิกัด 65 กิโลกรัม มีให้ชมถึง 2 คู่ นำโดย ชัยบุรี ลูกสิงห์นำชัย ปะทะ ซามาน โมราดี่ ต่อด้วย ใจสิงห์ ศิษย์นายกพันธ์ศักดิ์ ดวลกับ อาลี เซียโวชี่ และต่อเนื่องความเร้าใจกับอีกหลายคู่ที่น่าจับตา ไม่ว่าจะเป็น ดินดา เฮียศักดิ์สหายแลนด์ พบ ปูยา ปายการี่ ในพิกัด 68 กิโลกรัม, สิงห์ดำ โกมิน-เฟอร์นิเจอร์ ดวล ปาร์ซา ซาเดกี พิกัด 62 กิโลกรัม ปิดท้ายกับ ซุปเปอร์บอล น้องแพรลูกสาวกำนันกุ้ง พบกับ อันวาร์ จามาอิ ฟาร์ฮาน นักชกชาวโมร็อกโก รุ่นพิกัด 66 กิโลกรัม
แฟนมวยห้ามพลาด ร่วมมันส์ตาแตกครบทุกคู่ ลุ้นทุกหมัด-เข่า-ศอก ในศึก “THAI FIGHT LEAGUE” พีพีทีวี ถ่ายทอดสดให้ชมจุใจ วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.20 น.เป็นต้นไป ผ่านทางหน้าจอ ที่นี่ที่เดียว พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36