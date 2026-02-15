สสส. – กลุ่มโรงเรียนเพชรท่าวุ้ง – มูลนิธิ MOA ไทย ลงนาม MOU ขับเคลื่อน “ระบบอาหารสุขภาวะ”

ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน มูลนิธิเอ็มโอเอไทย อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กลุ่มโรงเรียนเพชรท่าวุ้ง มูลนิธิ MOA ไทยร่วมกับ เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบอาหารสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ภายใต้โครงการ “ขยายและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบการจัดการระบบอาหารสุขภาวะด้วยวิธีเกษตรธรรมชาติ สู่การพัฒนาต้นแบบชุมชนอาหารสุขภาวะ”
โครงการดังกล่าวดำเนินงานโดยมูลนิธิ MOA ไทย ร่วมกับสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. มีเป้าหมายสร้าง “พลเมืองอาหาร” และขยายพื้นที่ต้นแบบระบบอาหารที่ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและสุขภาวะของชุมชน โดยตลอดระยะเวลาดำเนินงาน ได้ขยายผลในหลายจังหวัด รวมถึงจังหวัดลพบุรี และพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุนฯ สสส. และประธานกรรมการบริหารแผน คณะที่ 5 กล่าวถึงทิศทางเชิงนโยบายว่า “โรคไม่ติดต่อ (NCDs) กำลังเป็นปัญหาใหญ่ของไทย โดยมีประชากรจำนวน กว่า 27.4 ล้านคนมีภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วน และ ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรวมเกือบ 20 ล้านคน จากรายงานการสำรวจสุขภาพคนไทยล่าสุด โดยมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมสูง ขณะเดียวกัน การเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพและหลากหลายยังมีความแตกต่างกันตามรายได้และพื้นที่
“โจทย์สำคัญไม่ใช่เพียงการมีอาหารเพียงพอ แต่คือการเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย การพัฒนาระบบอาหารสุขภาวะในระดับจังหวัดจึงเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำด้านโภชนาการ และป้องกันโรค NCDs อย่างยั่งยืน”
นางสาวนิรมล ราศรี ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สำนัก 5) สสส. กล่าวว่า “แผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส. มุ่งเพิ่มสัดส่วนประชาชนที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ และยกระดับความรอบรู้ด้านอาหาร พร้อมผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านอาหารในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม การดำเนินงานของโครงการร่วมกับ มูลนิธิ MOA ไทย ในช่วงที่ผ่านมาได้พัฒนาแกนนำนักส่งเสริมสุขภาพจำนวน 25 คน ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย 7 จังหวัด มีการอบรมเกษตรกร 180 คน และมีเกษตรกร 91 คนที่ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรธรรมชาติ พร้อมทั้งเกิดโรงเรียนต้นแบบอาหารสุขภาวะ และชุมชนต้นแบบที่ขับเคลื่อนระบบอาหารตลอดห่วงโซ่ การลงนามความร่วมมือกับกลุ่มโรงเรียนเพชรท่าวุ้งในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญของจังหวัดลพบุรีในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านอาหารที่เอื้อต่อสุขภาวะ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาหารชุมชน ตั้งแต่การผลิต การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน ไปจนถึงการเข้าถึงของผู้บริโภค”
ด้านนายสุชาญ ศีลอำนวย เลขานุการมูลนิธิ MOA ไทย และผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า “มูลนิธิ MOA ไทย ได้ดำเนินงานส่งเสริมเกษตรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง โดยจัดอบรมหลักสูตรเกษตรธรรมชาติ MOA และระบบรับรองมาตรฐานรวม 7 รุ่น มีผู้เข้าร่วมกว่า 333 คน และมีผู้ผ่านเกณฑ์รับวุฒิบัตรร้อยละ 89.2 ปัจจุบันมีเกษตรกรได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรธรรมชาติแล้ว 108 แปลง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 533 ไร่ ในหลายจังหวัด รวมถึงจังหวัดลพบุรี การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบอาหารสุขภาวะร่วมกับกลุ่มโรงเรียนเพชรท่าวุ้ง จะช่วยบูรณาการองค์ความรู้เกษตรธรรมชาติเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอน สร้างความเข้าใจเรื่องโภชนาการ ความปลอดภัยอาหาร และเชื่อมโยงผู้ผลิตกับผู้บริโภคในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม”
ภายในงานยังมีเวทีเสวนา “กลไกขับเคลื่อนการสร้างพลเมืองอาหารสู่ชุมชนสุขภาวะ” นิทรรศการอาหารศึกษา นิทรรศการโรคไม่ติดต่อ (NCDs) การตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาฟรี การสาธิตปรุงอาหารจากผลผลิตเกษตรธรรมชาติ และกิจกรรม “ผู้บริโภคพบผู้ผลิต สานสัมพันธ์จากแปลงปลูกสู่โต๊ะอาหาร” เพื่อสร้างความเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อาหาร
ความร่วมมือระหว่าง สสส. สำนัก 5 มูลนิธิเอ็มโอเอไทย กลุ่มโรงเรียนเพชรท่าวุ้ง และภาคีในจังหวัดลพบุรีครั้งนี้ สะท้อนการบูรณาการเชิงนโยบายและการปฏิบัติในระดับพื้นที่ ที่มุ่งสร้างระบบอาหารสุขภาวะอย่างครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และนำไปสู่การเป็น “ชุมชนอาหารสุขภาวะ” อย่างยั่งยืนต่อไป