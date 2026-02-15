“ยัง” นำรวดคว้าแชมป์เอเชีย-แปซิฟิกฯ “ปริม-อชิรญาณ์” ดีสุดที่ 12 ร่วม

ยุนโซ ยัง จารึกชื่อเป็นนักกอล์ฟจากเกาหลีใต้คนแรกที่คว้าแชมป์ “วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ” ด้วยการทำสกอร์นำรวดม้วนเดียวจบด้วยสกอร์รวม 16 อันเดอร์พาร์ 272 ที่สนามรอยัลเวลลิงตัน ระยะ 6,362 หลา พาร์ 72 ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะที่ ปริม ปราชญ์นคร และ อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ ทำผลงานดีสุดในกลุมนักกอล์ฟไทยที่อันดับ 12 ร่วม
อาร์แอนด์เอ ร่วมกับ สมาพันธ์กอล์ฟเอเชีย-แปซิฟิก จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ หรือ ดับเบิลยูเอเอพี ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีนักกอล์ฟสมัครเล่นชั้นนำ 84 คน จาก 25 ประเทศสมาชิกร่วมแข่งขัน โดยเป็นนักกอล์ฟชาวไทย 6 คน ประกอบด้วย ปริม ปราชญ์นคร (อันดับ 30 โลก), วันออน-อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ (อันดับ 35 โลก), นัจ-กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล (อันดับ 62 โลก), หยิน-นิชา กันภัย (อันดับ 117 โลก), เต๊อ-ธนานา คชสารมณี (อันดับ 144 โลก) และ ใบหยก-บุษปภาพร สุขเติม (อันดับ 163 โลก)
การแข่งขันวันสุดท้ายท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น ลมแรง และมีฝนตกในช่วงบ่าย ปรากฎว่า ยุนโซ ยัง ซึ่งทำสกอร์ขึ้นมาตลอดสามวัน รักษาฟอร์มแรงต่อเนื่องหวดอีก 3 อันเดอร์พาร์ 69 จากการทำอีเกิ้ลที่หลุม 14 พาร์ 4 รวมกับอีก 4 เบอร์ดี้ เสีย 3 โบกี้ จบด้วยสกอร์รวม 16 อันเดอร์พาร์ 272 คว้าโทรฟีแชมป์วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก ใบแรกให้กับประเทศตัวเอง พร้อมสิทธิไปแข่งขันเมเจอร์หญิง 3 รายการใหญ่อย่าง เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น, อามุนดี เอวิยอง แชมเปียนชิพ และ เชฟรอน แชมเปียนชิพ ในปีนี้ โดยทำสกอร์ทิ้งห่าง ซูมิน โอ เพื่อนร่วมชาติ ซึ่งจบรองแชมป์เป็นปีที่สองติดต่อกัน ถึง 8 สโตรค
ยุนโซ ยัง นักกอล์ฟสมัครเล่นมือ 44 ของโลกวัย 18 ปี เผยหลังจารึกชื่อเป็นนักกอล์ฟจากเกาหลีใต้คนแรกที่คว้าแชมป์ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ ว่า “การทำ 8 อันเดอร์และขึ้นนำในวันแรกช่วยให้ฉันมีความมั่นใจ รอบต่อๆ มาก็รู้ว่าเมื่อไหร่ควรเล่นบุกและเมื่อไหร่ควรตีเซฟ ตอนออกสตาร์ทวันนี้รู้สึกประหม่าทำให้เสียโบกี้ในหลุมแรก จากนั้นพยายามเรียกความมั่นใจและเล่นได้ดีขึ้น ฉันลงแข่งรายการนี้เป็นครั้งที่สอง รู้สึกดีที่ได้เห็นนักกอล์ฟจากเกาหลีใต้เล่นได้ดีในรายการนี้ทุกครั้ง และรู้สึกภูมิใจมากที่ทำได้สำเร็จ”
ขณะที่ ปริม ปราชญ์นคร และ อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ นักกอล์ฟสมัครเล่นมือ 30 และ 35 ของโลก เป็นสองนักกอล์ฟไทยทำผลงานดีสุดที่อันดับ 12 ร่วม โดยปริมตีเกินรอบสุดท้ายไป 6 โอเวอร์พาร์ 78 ส่วน อชิรญาณ์ ทำ 4 โอเวอร์พาร์ 76 จบด้วยสกอร์รวมเท่ากันที่อีเวนพาร์ 288 โดยปริม พูดถึงผลงานในการลงเล่นรายการนี้เป็นครั้งที่สามว่า “สภาพสนามวันนี้ยากมาก ตั้งแต่ออกไปก็มีลมแรง อากาศหนาวมาก ออกสตาร์ทไปไม่ค่อยดี ยิ่งด้วยสภาพสนามแบบนี้ทำให้เก็บเบอร์ดี้คืนได้ยาก แต่ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี อะไรที่ผิดพลาดก็กลับไปแก้ไข อย่างเรื่องการฝึกตีกับลมแรงและเล่นกับสภาพอากาศที่หนาว เปรียบเทียบกับสามครั้งที่ผ่านมารู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นทุกครั้ง”
ทางด้าน อชิรญาณ์ ซึ่งลงแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งที่สี่กล่าวว่า “วันนี้ลมแรงมาก บางช็อตแทบจะตั้งลูกไม่ได้เลย ค่อนข้างที่จะคุมยาก เจอทั้งฝนทั้งลมซึ่งไม่เคยเล่นกับสภาพสนามแบบนี้มาก่อน พอมาเจอลมแบบนี้ยอมรับว่าทำไม่ได้เอง แต่ก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้ว ก็จะกลับไปซ้อมใหม่ เพราะยังมีอีกหลายรายการให้สู้ต่อ”
ส่วนนักกอล์ฟไทยอีก 4 คน ทำผลงานดังนี้ ธนานา คชสารมณี (72) สกอร์รวม 9 โอเวอร์พาร์ 297 อยู่อันดับ 29 ร่วม, บุษปภาพร สุขเติม (80) สกอร์รวม 11 โอเวอร์พาร์ 299 อยู่อันดับ 34 ร่วม, กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล (79) สกอร์รวม15 โอเวอร์พาร์
303 อันดับ 44 ร่วม และ นิชา กันภัย (78) สกอร์รวม 16 โอเวอร์พาร์ 304 รั้งอันดับ 47