องค์กรกีฬาโลกใช้พลังด้านกีฬาผลักดันความปลอดภัยบนท้องถนน

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ไอโอซีเมมเบอร์ และผู้นำระดับสูงด้านกีฬาโลก จานนี อินฟานติโน ประธานฟีฟ่า-ไอโอซีเมมเบอร์, ลอร์ด เซบาสเตียน โค ประธานกรีฑาโลก-ไอโอซีเมมเบอร์, ดาวิด ลาปาร์เตียงต์ ประธานจักรยานนานาชาติ-ไอโอซีเมมเบอร์ ร่วมมือกับ สหประชาชาติ ใช้พลังด้านกีฬา ช่วยผลักดัน ความปลอดภัยบนท้องถนนให้เกิดขึ้นทั่วโลกในอีกทาง
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์) ประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก และประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับผู้นำด้านความปลอดภัยทางถนนของสหประชาชาติ (United Nations Road Safety Leadership Roundtable) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองมิลาน สาธารณรัฐอิตาลี เมื่อวันก่อน
การประชุมดังกล่าวจัดโดยสำนักงานผู้แทนพิเศษเลขาธิการสหประชาชาติด้านความปลอดภัยทางถนน ภายใต้การนำของ นายฌอง ทอดต์ ผู้แทนพิเศษเลขาธิการสหประชาชาติด้านความปลอดภัยทางถนน และ นางมิเชล โหย่ว นักแสดงและไอโอซี เมมเบอร์ ในฐานะทูตสันถวไมตรีของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง
การประชุมครั้งนี้ มีผู้นำระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และไอโอซี เข้าร่วม อาทิ กลุ่มไอโอซี ได้แก่ เจ้าชายอัลแบร์ที่ 2 แห่งราชรัฐโมนาโก ไอโอซีเมมเบอร์, นายโธมัส บาค ประธานกิตติมศักดิ์ไอโอซี, นางนาวาล เอล มูตาวาเคิล รองประธานไอโอซี, นายคริสตอฟ เดอ เคปเปอร์ ผู้อำนวยการใหญ่ไอโอซี, กลุ่มประธานสหพันธ์กีฬาและไอโอซีเมมเบอร์ ได้แก่ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูลประธานสหพันธ์แบดมินดันโลก, นายจานนี อินฟานติโน ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ และไอโอซีเมมเบอร์, ลอร์ด เซบาสเตียน โค ประธานสหพันธ์กรีฑาโลก และไอโอซีเมมเบอร์, นายดาวิด ลาปาร์เตียงต์ ประธานสหพันธ์จักรยานนานาชาติ และไอโอซีเมมเบอร์
รวมถึง ผู้นำระดับสูงจากภาครัฐ/องค์กรระหว่างประเทศ ได้แก่ นายลุยส์ อัลเบร์โต โมเรโน กรรมการมูลนิธิ สภาเศรษฐกิจโลก และอดีตประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาระหว่างอเมริกา, นายยูจีนิโอ ปาตาเน รองนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเมืองด้านการคมนาคมและการเดินทางอย่างยั่งยืน กรุงโรม, นายญาน ตราน หัวหน้าฝ่ายป้องกันความรุนแรงและการบาดเจ็บ องค์การอนามัยโลก
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นเวทีระดับผู้นำที่มุ่งหารือความคืบหน้าการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งวางแนวทางความร่วมมือข้ามภาคส่วนและข้ามประเทศ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการลดช่องว่างระหว่าง “คำมั่นสัญญา” กับ “การปฏิบัติจริง” ในการลดการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วโลกเวทีดังกล่าวสะท้อนถึงความสำคัญของความปลอดภัยทางถนนในฐานะประเด็นระดับโลกที่ต้องอาศัยภาวะผู้นำ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
สำหรับ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ได้ร่วมสนับสนุนหมวกกันน็อกให้นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 1,000 กว่า ใบ ไปก่อนหน้านี้แล้ว และพร้อมสนับสนุนให้กับโครงการอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีแผนที่จะสนับสนุนหมวกกันน็อกให้กับประเทศที่ขาดแคลนด้วย เพื่อร่วมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนควบคู่กันไป