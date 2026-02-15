“โปเต้” คว้าแชมป์โลกชายคู่ แบดมินตันเวิลด์พารา 2026 ที่บาห์เรน

"โปเต้" ณัฐพงษ์ มีชัย มือ 4 ของโลก ที่พลาดคว้าแชมป์โลก ในประเภทชายเดี่ยว คลาส SH6 แก้ตัวคว้าแชมป์โลก ประเภทชายคู่ คลาส SH6 ในศึกพาราแบดมินตัน ชิงแชมป์โลก 2026 ที่กรุงมานามาน ประเทศบาห์เรน ได้สำเร็จ
ในรอบชิงชนะเลิศ เมื่อช่วงดึกวันที่ 14 ก.พ.ที่ผ่านมา “โปเต้” จับคู่กับ ลี แดซุง จากเกาหลีใต้ ในฐานะคู่มือ 7 ของโลก ตบเอาชนะ เจิ้ง ชิงเต๋า กับ หลิน หน๋ายลี่ คู่มือ 4 ของโลก จากจีน ไปแบบสุดมัน 2-1 เกม 26-24, 19-21, 21-18 “โปเต้“ แก้ตัว หลังจากอกหัก ได้รองแชมป์ในประเภทชายเดี่ยว
สำหรับรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวนั้น “โปเต้” แผ่วปลาย พ่าย ไมล์ส คราเยฟสกี้ มือ 5 ของโลก จากสหรัฐอเมริกา 0-2 เกม 19-21 และ 20-22 โดยในเกมแรก “โปเต้” ขึ้นนำก่อน 19-17 ทว่าถูกแซงและแพ้ไป 19-21 ขณะที่เกมสอง มีโอกาส 3 เกมพอยท์ จากการนำ 20-17 ทว่าปิดไม่ลง สุดท้ายพลิกกลับมาพ่าย 20-22 ทำให้ชวดคว้าแชมป์โลกในประเภทชายเดี่ยว คลาส SH6