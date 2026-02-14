เดือดไฟลุก! “นาบิล” รั้งเข็มขัดมวยไทยครั้งแรก ปะทะ “แรมโบ้เล็ก” ศึก ONE ลุมพินี 147

เผยโฉมคู่แรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับศึกใหญ่ประจำไตรมาสแรก ONE ลุมพินี 147 ที่จะระเบิดความมันขั้นสุดในวันศุกร์ที่ 20 มี.ค. นี้ โดย “นาบิล อานาน” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) สัญชาติแอลจีเรีย-ไทย เตรียมป้องกันตำแหน่งครั้งแรกจากผู้ท้าชิงฟอร์มฮอต “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” มวยแข้งโหดจากชัยภูมิ ที่เก็บชัยชนะต่อเนื่องมา 5 ไฟต์
หลังได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต อย่างเป็นทางการเมื่อเดือน มิ.ย. 68 ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ “นาบิล” จะต้องวางเข็มขัดเดิมพันเป็นครั้งแรก พบกับ “แรมโบ้เล็ก” ผู้ท้าชิงฟอร์มสดที่ประกาศกลางสังเวียนขอท้าชิงเข็มขัดหลังคว้าชัยชนะไฟต์ล่าสุด งานนี้บัลลังก์จะเปลี่ยนเจ้าของหรือไม่ แฟนมวยทั่วประเทศต้องห้ามพลาด!
“นาบิล” ขึ้นแท่นเป็นแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เฉพาะกาล จากการเอาชนะทีเคโอ “นิโค คาร์ริลโล” จากสกอตแลนด์ในศึก ONE 170 เมื่อเดือน ม.ค. 67 และสานต่อฟอร์มฮอตแก้มือเอาชนะ “ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” ไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ในไฟต์รีแมตช์ของทั้งคู่ ในศึก ONE 172 เมื่อเดือน มี.ค. ก่อนจะถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นราชันของรุ่นนี้อย่างเป็นทางการในอีก 3 เดือนต่อมา
เดิมทีไฟต์ล่าสุด “นาบิล” มีคิวป้องกันเข็มขัดครั้งแรกกับ “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” ราชัน ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเดียวกัน แต่เนื่องจากฝั่งผู้ท้าชิงได้รับบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมต้องถอนตัว ทำให้ “นาบิล” ต้องสลับมาชกกติกาคิกบ็อกซิ่ง ในรุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ครั้งแรก และสามารถบุกไปเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “ฮิโรมิ วาจิมะ” ได้ถึงประเทศญี่ปุ่นในศึก ONE 173 เมื่อเดือน พ.ย. 68 ครั้งนี้ “นาบิล” จะหวนกลับมาชกมวยไทยอีกครั้ง และพร้อมระเบิดพลังรั้งเข็มขัดสุดหวงไว้ให้ได้
ด้าน “แรมโบ้เล็ก” นักชกเจ้าของสัญญา ONE รายแรกจากเวที ONE ลุมพินี กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนสุดขีด หลังลุยเก็บชัยเหนือคู่ชกต่างชาติมือพระกาฬติดต่อกันมาแล้วถึง 5 ไฟต์ โดยผลงานล่าสุดคือการจัดหนักอัดน็อก “อับดุลลา ดายาคาเอฟ” จากรัสเซีย พร้อมคว้าโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.6 ล้านบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนขณะนั้น) มาครองเป็นครั้งที่ 2 ในศึก ONE Fight Night 39 เมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา
หลังคว้าชัยในไฟต์ล่าสุด “แรมโบ้เล็ก” ให้สัมภาษณ์บนเวทีว่าพร้อมเสี่ยงท้าชน “นาบิล” เพื่อชิงเข็มขัดรุ่นแบนตัมเวตที่หมายปอง กระทั่งในที่สุดความฝันของเขาได้กลายเป็นความจริง เมื่อได้รับโอกาสครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตในไฟต์นี้