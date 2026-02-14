"นิโค" จัดนับ "ชาโด้" ยก 4 เถลิงเข็มขัดมวยไทย "สเตลลา" นั่งแท่นแชมป์ 2 กติกา

จบลงไปแล้วสำหรับความมันเต็มพิกัดในวันแห่งความรักกับศึก ONE Fight Night 40 ที่ถ่ายทอดสดสู่แฟนกีฬาต่อสู้ใน 195 ประเทศทั่วโลก เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 14 ก.พ. ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยผลปรากฏว่า “แจ็กกี บุนตัน” พลาดท่าเสียแชมป์ให้กับ “สเตลลา เฮเมตซ์เบอร์เกอร์” ขณะที่ “นิโค คาร์ริลโล” โชว์ฟอร์มแกร่งล้ม “ชาโด้ มาวินมวยไทย” คว้าเข็มขัดเฉพาะกาลไปครองสำเร็จ
คู่เอก “แจ็กกี บุนตัน” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) จากสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่ป้องกันตำแหน่งครั้งแรกกับผู้ท้าชิงคู่ปรับเก่า “สเตลลา เฮเมตซ์เบอร์เกอร์” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเดียวกัน จากออสเตรีย
รูปเกมเปิดด้วยการหยั่งเชิงของสองนักชกสาว ก่อนจะไต่ระดับความเดือดขึ้นต่อเนื่อง โดยภาพรวมเป็น
“สเตลลา” แรงดีไม่มีตกเดินหน้าสาดแข้งแจกหมัดแบบจุก ๆ ขณะที่ “แจ็กกี” ใช้ฟุตเวิร์กและอาวุธชุดใหญ่ตอบโต้อย่างคู่คี่สูสี เมื่อครบ 5 ยก กรรมการเสียงแตกชูมือให้ “สเตลลา” ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ กระชากเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวตจาก “แจ็กกี” มาได้สำเร็จ
ด้าน “ชาโด้ มาวินมวยไทย” ดวลเดือดกับ “นิโค คาร์ริลโล” จากสกอตแลนด์ เพื่อชิงตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) เฉพาะกาล
คู่นี้เปิดเกมแลกเดือดตั้งแต่ต้น “ชาโด้” เดินสาดแข้งต่อเนื่อง ขณะที่ “นิโค” โต้หมัดได้น่ากลัว ก่อนที่ “ชาโด้” จะเร่งเครื่องจนเรียกแผลแตกได้ อย่างไรก็ตามกลางยก 4 “นิโค” พลิกสถานการณ์ กดหมัดขวาตรงเข้าปลายคาง ส่ง “ชาโด้” หล่นไปกองกับพื้นถูกนับ 8 เข้าสู่ยกสุดท้าย “ชาโด้” ฮึดเดินบุกเต็มกำลังหวังทวงคืน แต่ไม่สามารถปิดเกมได้ ครบ 5 ยก กรรมการชูมือให้ “นิโค” ชนะด้วยคะแนนเอกฉันท์ ผงาดคว้าเข็มขัดแชมป์โลกเฉพาะกาลอย่างสมศักดิ์ศรี
ส่วนคู่ระหว่าง "แบล็คแพนเธอร์ vs ดิเอโก ปาเอซ" จำเป็นต้องยกเลิกการแข่งขัน เนื่องจาก “แบล็คแพนเธอร์” ป่วยกะทันหัน
สรุปการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE Fight Night 40
คู่เอก สเตลลา เฮเมตซ์เบอร์เกอร์ (ออสเตรีย) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ แจ็กกี บุนตัน (สหรัฐอเมริกา) (ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
นิโค คาร์ริลโล (สกอตแลนด์) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ชาโด้ มาวินมวยไทย (ชิงแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล 145-155 ป.)
ฮู หยง (จีน) ชนะทีเคโอ แดนนี คิงกาด (ฟิลิปปินส์) นาทีที่ 4:50 ของยกแรก (MMA รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
เบน ไทแนน (แคนาดา) ชนะซับมิชชัน ริวโก ทาเคอูชิ นาทีที่ 2:07 ของยกแรก (MMA รุ่นเฮฟวีเวต 225-265 ป.)
อาเดรียน ลี (สหรัฐอเมริกา/สิงคโปร์) ชนะทีเคโอ โชโสะ อิโซจิมะ (ญี่ปุ่น) นาทีที่ 2:56 ของยกแรก (MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)
ลูคัส กาเบรียล (บราซิล) ชนะคะแนนเอกฉันท์ มาโกเมด อาคาเอฟ (รัสเซีย) (MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)
ฟาบริซิโอ แอนเดรย์ (บราซิล) ชนะคะแนนเอกฉันท์ โชอาว เมนเดส (บราซิล) (ปล้ำจับล็อก รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
จีฮิน รัดซวน (มาเลเซีย) ชนะทีเคโอ กาเบรียลา ฟูจิโมโตะ (บราซิล) นาทีที่ 3:36 ของยก 3 (MMA รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)