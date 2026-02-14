“ยัง” นำสามวันติด วีเมนส์ อเมเจอร์ฯ ที่นิวซีแลนด์ “ปริม” ตาม 7 สโตรค

ปริม ปราชญ์นคร เก็บแต้มเพิ่มไม่ได้ ตีเข้าอีเวนพาร์ 72 รวมสามวันมี 6 อันเดอร์พาร์ 210 รั้งอันดับ 7 ร่วม ในการแข่งขันกอล์ฟรายการ “วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ” ที่สนามรอยัลเวลลิงตัน ระยะ 6,362 หลา พาร์ 72 ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะที่ ยุนโซ ยัง นักกอล์ฟจากเกาหลีใต้ ยึดตำแหน่งผู้นำต่อที่สกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 203
อาร์แอนด์เอ ร่วมกับ สมาพันธ์กอล์ฟเอเชีย-แปซิฟิก จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ หรือ ดับเบิลยูเอเอพี ครั้งที่ 8 และเป็นครั้งแรกที่รายการนี้จัดขึ้นที่ประเทศนิวซีแลนด์ แข่งขันระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์นี้ มีนักกอล์ฟสมัครเล่นชั้นนำ 84 คน จาก 25 ประเทศสมาชิกร่วมแข่งขัน โดยเป็นนักกอล์ฟชาวไทย 6 คน ประกอบด้วย ปริม ปราชญ์นคร (อันดับ 30 โลก), วันออน-อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ (อันดับ 35 โลก), นัจ-กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล (อันดับ 62 โลก), หยิน-นิชา กันภัย (อันดับ 117 โลก), เต๊อ-ธนานา คชสารมณี (อันดับ 144 โลก) และ ใบหยก-บุษปาพร สุขเติม (อันดับ 163 โลก)
วันที่สามของการแข่งขันปรากฎว่า ปริม ปราชญ์นคร เจ้าของสองเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ 2025 ทำ 3 โบกี้ โดยประเดิมโบกี้แรกที่หลุมหนึ่งกับอีกหนึ่งโบกี้ที่หลุม 5 ก่อนแก้คืนด้วยสามเบอร์ดี้ที่หลุม 7, 14 และ 17 แต่พลาดปิดเกมด้วยโบกี้ในหลุมสุดท้าย จบ 18 หลุมเข้ามาอีเวนพาร์ 72 รวมสามวันมี 6 อันเดอร์พาร์ 210 อยู่อันดับ 7 ร่วม ตามหลัง ยุนโซ ยัง ผู้นำชาวเกาหลีใต้ 7 สโตรค
ปริม ปราชญ์นคร นักกอล์ฟสมัครเล่นมืออันดับ 30 ของโลก วัย 17 ปี เผยว่า “เมื่อคืนเป็นไข้เล็กน้อยอาจเพราะเจอฝนเมื่อวาน ตอนนี้ดีขึ้นแล้ว สภาพสนามวันนี้ต่างจากเมื่อวาน ไม่มีฝนแต่ลมค่อนข้างแรง วันนี้รอบเก้าหลุมแรกตีไม่ค่อยออน แต่เซฟอัพแอนด์ดาวน์ได้ค่อนข้างเยอะ มารอบเก้าหลุมหลังกลับมาได้ มีโอกาสพัตต์เบอร์ดี้เยอะขึ้น มาพัตต์เบอร์ดี้พลาดในหลุมสุดท้าย เกมโดยรวมยังเล่นอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ พรุ่งนี้ก็จะตีสบายๆ เหมือนเดิม และเล่นตามแผนไปเรื่อยๆ”
ทางด้าน ยุนโซ ยัง ผู้นำสองวันแรกยังยึดตำแหน่งไว้ได้หลังตีเข้ามาอีเวนพาร์ 72 จากการทำ 5 เบอร์ดี้ เสีย 3 โบกี้ กับ 1 ดับเบิ้ลโบกี้ เข้าสู่รอบสุดท้ายด้วยสกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 203 ลุ้นเป็นนักกอล์ฟจากเกาหลีใต้คนแรกที่คว้าแชมป์รายการนี้ โดยมีสองนักกอล์ฟเพื่อนร่วมชาติ ซูมิน โอ รองแชมป์ปีที่แล้ว และ ยูบิน คิม ตามหลังสองสโตรค
ยุนโซ ยัง นักกอล์ฟสมัครเล่นมือ 44 ของโลก กล่าวหลังรักษาตำแหน่งจ่าฝูงเป็นวันที่สามติดต่อกันว่า “ฉันเริ่มใจร้อนหลังจากพลาดพัตต์ระยะสั้นๆ ที่หลุม 6 และทีช็อตที่หลุม 7 ก็ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ โลภมากเกินไปและสุดท้ายก็ทำเกินไปเยอะ พอเริ่มเก้าหลุมหลังก็บอกตัวเองว่า มันยังไม่จบ ยังแก้ตัวได้ ซึ่งช่วยให้ฉันจบลงด้วยความรู้สึกที่ดี”
ขณะที่นักกอล์ฟไทยอีก 5 คนทำสกอร์ดังนี้ อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ (71) สกอร์รวม 4 อันเดอร์พาร์ 212 อยู่อันดับ 11 ร่วม, บุษปาพร สุขเติม (72) สกอร์รวม 3 โอเวอร์พาร์ 219 อยู่อันดับ 29 ร่วม, กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล (74) สกอร์รวม 8 โอเวอร์พาร์ 224 อยู่อันดับ 46, ธนานา คชสารมณี (77) สกอร์รวม 9 โอเวอร์พาร์ 225 อยู่อันดับ 49 และ นิชา กันภัย (76) สกอร์รวม 10 โอเวอร์พาร์ 226 รั้งอันดับ 50