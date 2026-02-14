ม.เกษตรศาสตร์ จัดยูยิตสู KU Open 2026 นักกีฬาทั่วประเทศกว่า 1,500 คน ร่วมชิงชัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยชมรมกีฬายูยิตสูจัดการแข่งขัน Jujitsu KU Open 2026 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2569 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยปีนี้มีนักกีฬายูยิตสูจากทั่วประเทศเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 1,500 คน เพื่อเก็บคะแนนสะสมจากสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบการจัดอันดับนักกีฬาของประเทศ
พิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจาก ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยมี ผศ. รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย รศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย และรองประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ( กกมท.) รศ. ดร. ตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม รวมถึงผู้บริหาร คณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้แทนจากหน่วยงานด้านกีฬาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
สำหรับการแข่งขัน Jujitsu KU Open 2026 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ ไฟติ้ง (Fighting) เนวาซ่า (Newaza) ดูโอ้ (Duo) และฟูลคอนแท็ก (Full Contact) โดยจัดการแข่งขันครอบคลุมหลายช่วงอายุ เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาทุกระดับได้เข้าร่วมอย่างทั่วถึง
ด้านรุ่นอายุที่ทำการแข่งขัน ประกอบด้วย ยุวชนอายุไม่เกิน 5 ปี, ยุวชนอายุไม่เกิน 6–7 ปี, ยุวชนอายุไม่เกิน 8–9 ปี, ยุวชนอายุไม่เกิน 10–11 ปี, เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 12–13 ปี (U14), เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 14–15 ปี (U16), เยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 16–17 ปี (U18), รุ่นประชาชนอายุ 17 ปีขึ้นไป และ รุ่นมาสเตอร์ อายุ 35 ปีขึ้นไป
การจัดการแข่งขันครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬายูยิตสูในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ระดับยุวชน เยาวชน ไปจนถึงประชาชนทั่วไปและรุ่นมาสเตอร์ ควบคู่กับการสร้างเวทีการแข่งขันที่ได้มาตรฐาน เปิดโอกาสให้นักกีฬาได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จริง และสะสมคะแนนเพื่อต่อยอดสู่การคัดเลือกในระดับชาติและนานาชาติ และการแข่งขัน Jujitsu KU Open 2026 นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสนับสนุนและพัฒนาวงการกีฬาไทย พร้อมผลักดันกีฬายูยิตสูให้เติบโตอย่างยั่งยืนและก้าวสู่มาตรฐานสากล