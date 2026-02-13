"อุ้ม-นพรุธพงษ์" คว้าท็อป 10 รอบทดสอบอิเดมิตสึ โมโต 4 เอเชีย คัพ พร้อมลุยสนามแรกที่บุรีรัมย์

การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบรายการอิเดมิตสึ โมโต 4 เอเชีย คัพ (Idemitsu Moto 4 Asia Cup) ฤดูกาล 2026 กำลังจะเริ่มต้น ล่าสุดนักแข่งทั้ง 22 คนได้เข้าสู่รอบทดสอบ เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2026 ที่ผ่านมา ณ สนาม เซปัง อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย
สำหรับรายการนี้มี "อุ้ม" นพรุธพงษ์ บุญประเวศ นักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ "ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม" เจ้าของรถหมายเลข 20 ลงทำการทดสอบรถเพื่อแข่งขันในฤดูกาลนี้
ผลการทดสอบวันแรกจำนวน 6 เซสชัน แบ่งเป็นช่วงเช้าและบ่าย "อุ้ม-นพรุธพงษ์" ทำผลงานดีที่สุดในช่วงเช้าที่เซสชันที่ 3 โดยทำเวลาไป 2 นาที 19.349 วินาที ขณะที่ช่วงบ่ายนักบิดไทยทำเวลาดีสุดในเซสชันที่ 5 โดยทำเวลาไป 2 นาที 18.790 วินาที จบการทดสอบวันแรก "อุ้ม-นพรุธพงษ์" จบการทดสอบด้วยอันดับที่ 8 ห่างจากผู้นำ 0.727 วินาที ขณะที่ผลการทดสอบวันที่สองอีก 3 เซสชัน "อุ้ม-นพรุธพงษ์" ทำเวลาดีขึ้นในเซสชัน 1 โดยทำเวลาไป 2 นาที 18.050 วินาที จบการทดสอบวันที่สองด้วยอันดับที่ 10
โดย "อุ้ม-นพรุธพงษ์" กล่าวว่า
“การทดสอบที่มาเลเซียทำให้ผมได้เห็นอะไรหลายอย่างครับ ช่วยให้ผมเอาไปปรับแก้ไขก่อนสนามแรกจะเริ่มต้นที่บุรีรัมย์”
“ผมรอให้การแข่งขันที่บุรีรัมย์มาถึงเร็วๆ ครับ ผมตื่นเต้นที่จะได้ลงสนามต่อหน้าแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทย ผมอยากทำผลงานให้ดีที่สุดครับอยากได้โพเดียมที่บ้านเราอีกครั้งครับ”
การแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบรายการอิเดมิตสึ โมโต 4 เอเชีย คัพ (Idemitsu Moto 4 Asia Cup) ฤดูกาล 2026 สนามแรก จะทำการแข่งขันกันที่สนามบุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม นี้
