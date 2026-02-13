“โปเต้” มีลุ้นเบิ้ลแชมป์โลก แบดมินตันเวิลด์พารา 2026 ที่บาห์เรน

ดาวเด่นแห่งวงการแบดมินตันคนพิการไทย อย่าง "โปเต้" ณัฐพงษ์ มีชัย มือ 4 ของโลก มีลุ้นคว้าแชมป์โลก ในประเภทชายเดี่ยว คลาส SH6 หลังปราบ แจ็ค เชพเพิร์ด มือ 8 ของโลก จากอังกฤษ 2-0 เกม 21-15 และ 21-11 ในการลงสนามรอบรองชนะเลิศ ของ ศึกพาราแบดมินตัน ชิงแชมป์โลก 2026 ที่กรุงมานามาน ประเทศบาห์เรน เมื่อ 13 ก.พ.ที่ผ่านมา
“โปเต้” ในวัย 18 ปี ทะยานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่าง ไมล์ส คราเยฟสกี้ มือ 5 ขอโลก จากสหรัฐอเมริกา ที่พลิกล็อคเอาชนะ คริชนา นาการ์ มือ 2 ของโลก จากอินเดีย 2-0 เกม 21-18 และ 21-14 ในช่วงบ่ายวันเสาร์ ที่ 14 ก.พ.นี้ ต่อไป
ขณะเดียวกัน “โปเต้” ยังจับคู่กับ ลี แดซุง จากเกาหลีใต้ ลงเล่นในฐานะคู่มือ 7 ของโลก เข้าชิงชนะเลิศประเภทชายคู่ คลาส SH6 ด้วย หลังเอาชนะ หว่อง ชุนยิม กับ ชู มานไค คู่มือ 5 ของโลก จากฮ่องกง 2-0 เกม 21-12, 21-10 ผ่านเข้าลุ้นแชมป์กับผู้ชนะระหว่าง เจิ้ง ชิงเต๋า กับ หลิน หน๋ายลี่ คู่มือ 4 ของโลก หรือ ไมล์ส คราเยฟสกี้ จากสหรัฐฯ กับ วิคเตอร์ ตาวาเรซ จากบราซิล ซึ่งเป็นคู่มือ 2 ของโลก ต่อไป