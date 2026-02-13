"เลอบรอน" ทุบสถิติกดทริปเปิล-ดับเบิลอายุมากสุด

เลอบรอน เจมส์ ซูเปอร์สตาร์ แอลเอ เลเกอร์ส กลายเป็นผู้เล่นอายุมากสุดกดทริปเปิล-ดับเบิลของบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) เกมเอาชนะ ดัลลัส มาเวอริกส์ 124-104 ที่สนามคริปโต ดอท คอม อารีนา วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ ตามเวลาไทย
เลอบรอน มีส่วนร่วมกับ 23 แต้มแรกของ เลเกอร์ส เฉพาะควอเตอร์ 1 ทั้งยิงและแอสซิสต์ เป็นสถิติติดต่อกันนานสุดตลอดการเล่นอาชีพ 23 ซีซัน
จบเกม "คิงเจมส์" เหมา 28 แต้ม 12 แอสซิสต์ 10 รีบาวน์ด ขณะอายุ 41 ปี 44 วัน ทุบสถิติเดิมของ คาร์ล มาโลน ฟอร์เวิร์ดระดับตำนาน ทำไว้ขณะอายุ 40 ปี 127 วัน
อดีตผู้เล่น คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส และ ไมอามี ฮีต เพิ่งกลับมาลงสนาม หลังพลาดเกมที่ 18 เฉพาะซีซันนี้ เนื่องจากอาการบาดเจ็บเท้าซ้าย ประมาณ 2 วันก่อน หมดสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลังจบฤดูกาลปกติ 2025/26 และหยุดสถิติติดทีมยอดเยี่ยม NBA (All-NBA) 21 ซีซันติดต่อกัน