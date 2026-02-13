ประกบคู่เดวิสคัพ ไทยชนคาซัคสถาน ชิงตั๋วลุยเวิลด์กรุ๊ป 1 เพลย์ออฟส์ 2027

"บิ๊กสุชัย" นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า สหพันธ์เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ได้จับสลากประกบคู่แข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลก ประเภททีมชาย รายการ 2026 เดวิสคัพ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในส่วนทีมชาติไทยนั้น อยู่เวิลด์กรุ๊ป 2 หลังจากเอาชนะ ทีมชาติเปอร์โตริโก 4-0 ในรอบเพลย์ออฟส์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สำหรับเวิลด์กรุ๊ป 2 ประกอบด้วย 13 ชาติที่แพ้จากเวิลด์กรุ๊ป 1 เพลย์ออฟส์ 2026 กับ 13 ชาติที่ชนะจากเวิลด์กรุ๊ป 2 เพลย์ออฟส์ 2026 และผลการจับสลากประกบคู่ ปรากฏว่า ทีมชาติไทย จะแข่งขันกับ ทีมชาติคาซัคสถาน ช่วงวันที่ 18-20 ก.ย. 2569
"การแข่งขันระหว่างไทยกับคาซัคสถานนั้น ทีมที่ชนะจะได้ไปแข่ง เวิลด์กรุ๊ป 1 เพลย์ออฟส์ ปี 2027 ทีมที่แพ้จะไปแข่ง เวิลด์กรุ๊ป 2 เพลย์ออฟส์ ปี 2027 ส่วนสนามที่จะใช้แข่งขันนั้น ต้องรอ ไอทีเอฟ ประกาศต่อไป"
บิ๊กสุชัย กล่าวต่อว่า สำหรับนักเทนนิสชายที่จะเป็นตัวแทนทีมชาติไทย แน่นอนว่าจะมาจากการพิจารณาเรื่องอันดับโลก ซึ่งนักเทนนิสที่ทำผลงานในแต่ละรายการของศึกอาชีพได้ดี ก็จะมีคะแนนเพื่อขยับอันดับโลก ก็ต้องมาลุ้นกันว่า ในช่วงที่กำหนดตัดตัวนักกีฬา หลังจากจัดอันดับเฉพาะนักเทนนิสไทยแล้ว ใครจะติด 4 อันดับแรกของประเภทเดี่ยว และใครจะเป็นอันดับ 1 ของประเภทคู่ ซึ่งรวมแล้วจะมีทั้งหมด 5 คน ที่จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันเดวิสคัพครั้งนี้
ทั้งนี้ จากสถิติที่ผ่านมา ไทยกับคาซัคสถานเคยแข่งขันกันในศึกเดวิสคัพ 3 ครั้ง ไทยชนะ 2 ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1999 กับ 2008 ส่วนครั้งสุดท้ายไทยแพ้ ปี 2009