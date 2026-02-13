“ปริม” ขยับรั้งที่ 6 วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิกฯ รอบสอง

ปริม ปราชญ์นคร เครื่องร้อนหวด 6 อันเดอร์พาร์ 66 ขยับขึ้นมารั้งอันดับ 6 ร่วมด้วยสกอร์รวม 6 อันเดอร์พาร์ 138 หลังจบรอบสองกอล์ฟ “วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ” ที่สนามกอล์ฟรอยัลเวลลิงตัน ระยะ 6,362 หลา พาร์ 72 ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยสาวไทยผ่านตัดตัวครบทั้ง 6 คน ขณะที่ ยุนโซ ยัง นักกอล์ฟจากเกาหลีใต้ รักษาตำแหน่งจ่าฝูงต่อที่สกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 131
อาร์แอนด์เอ ร่วมกับ สมาพันธ์กอล์ฟเอเชีย-แปซิฟิก จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ หรือ ดับเบิลยูเอเอพี ครั้งที่ 8 และเป็นครั้งแรกที่รายการนี้จัดขึ้นที่ประเทศนิวซีแลนด์ แข่งขันระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์นี้ มีนักกอล์ฟสมัครเล่นชั้นนำ 84 คน จาก 25 ประเทศสมาชิกร่วมแข่งขัน โดยเป็นนักกอล์ฟชาวไทย 6 คน ประกอบด้วย ปริม ปราชญ์นคร (อันดับ 30 โลก), วันออน-อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ (อันดับ 35 โลก), นัจ-กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล (อันดับ 62 โลก), หยิน-นิชา กันภัย (อันดับ 117 โลก), เต๊อ-ธนานา คชสารมณี (อันดับ 144 โลก) และ ใบหยก-บุษปาพร สุขเติม (อันดับ 163 โลก)
วันที่สองของการแข่งขันปรากฎว่ามีฝนตกในช่วงเช้า ปริม ปราชญ์นคร นักกอล์ฟสมัครเล่นมืออันดับ 30 ของโลก ออกสตาร์ทที่หลุมสิบ ประเดิมเสียโบกี้ไปก่อนในหลุมแรก แต่เร่งเครื่องเก็บคืนได้ 7 เบอร์ดี้ จบ 18 หลุมเข้ามา 6 อันเดอร์พาร์ 66 รวมสองวันมี 6 อันเดอร์พาร์ 138 ขยับขึ้นมาอยู่อันดับ 6 ร่วมกับ ซูมิน โอ มืออันดับ 11 ของโลกจากเกาหลีใต้ รองแชมป์ปีที่แล้ว และ เจซี โรเบิร์ตส์ จากออสเตรเลีย
ปริม ปราชญ์นคร เจ้าของสองเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ 2025 วัย 17 ปี เผยว่า “วันนี้สภาพสนามค่อนข้างยากเพราะตั้งแต่ออกไปก็มีฝนสลับกับแดด แต่ตีได้ดีมาก แอพโพรชดีขึ้นกว่าเมื่อวาน และพัตต์ลงเยอะ วันนี้คิดแค่ว่าตีให้ลูกอยู่แฟร์เวย์ และตีออนไปเรื่อยๆ ตอนโบกี้ที่หลุมแรกก็คิดว่ามันผ่านไปแล้ว ทำข้างหน้าให้ดีที่สุด พรุ่งนี้ก็จะเล่นเหมือนเดิม ไม่มีอะไรต้องปรับ ตีไปสบายๆ ไปเรื่อยๆ พยายามพัตต์ลงให้เยอะ”
ทางด้าน ยุนโซ ยัง ผู้นำวันแรกจากเกาหลีใต้ หวดเพิ่มอีก 5 อันเดอร์พาร์ 67 จากการทำ 6 เบอร์ดี้ เสียเพียงโบกี้เดียว รักษาตำแหน่งจ่าฝูงไว้ได้ด้วยสกอร์รวม 13 อันเดอร์พาร์ 131 โดยมี ยูบิน คิม เพื่อนร่วมชาติ และ ริแอนน์ มาลิซี่ มือ 21 โลกจากฟิลิปปินส์ ไล่ตามสามสโตรค เจ้าตัวกล่าวว่า “ช่วงแรกรู้สึกประหม่าเล็กน้อย และหลายอย่างไม่ได้เป็นไปอย่างที่ต้องการ แต่ก็ตั้งใจควบคุมเกมให้ได้ แม้อยู่ในสถานการณ์ที่ตื่นเต้นจนควบคุมตัวเองไม่ได้ ฉันก็พยายามเต็มที่ที่จะรักษาความสงบและควบคุมอารมณ์ พยายามอย่างหนักเพื่อทำอันดับให้อยู่บนลีดเดอร์บอร์ด วันนี้พัตต์ได้ดีมากอีกวัน วางแผนได้ดีและผลลัพธ์ก็เป็นไปในทางที่ดี นี่คือหัวใจสำคัญในการรักษาสกอร์ไว้ได้”
ทั้งนี้หลังจบรอบสอง ทัวร์นาเมนท์ตัดตัวผู้เล่นที่สกอร์รวม 6 โอเวอร์พาร์ 150 มีนักกอล์ฟผ่านเข้าไปเล่นสองวันสุดท้ายจำนวน 50 คน ซึ่งนักกอล์ฟไทยผ่านเข้ารอบครบทั้ง 6 คน โดย อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ (71) สกอร์รวม 3 อันเดอร์พาร์ 141 อยู่อันดับ 13 ร่วม, บุษปาพร สุขเติม (75) สกอร์รวม 3 โอเวอร์พาร์ 147 อยู่อันดับ 31 ร่วม, ธนานา คชสารมณี (67) สกอร์รวม 4 โอเวอร์พาร์ 148 อยู่อันดับ 36 ร่วม, กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล (74) และ นิชา กันภัย (75) สกอร์รวมคนละ 6 โอเวอร์พาร์ 150 รั้งอันดับ 47 ร่วม