ทีมโต้คลื่นไทยคว้า 3 แชมป์ ศึกลังกาวี อินเตอร์เนชั่นแนล รีกัตตา เปอร์ดานา 2026

นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่สมาคมฯ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการ “ลังกาวี อินเตอร์เนชั่นแนล รีกัตตา เปอร์ดานา 2026” ที่เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 9-12 กุมภาพันธ์ 2569 ภายใต้การควบคุมของ นายปัณฑวัฎฐ์ พิมพ์สกุล กรรมการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟฯ และ นายเสกสรร ขุนทอง ผู้ฝึกสอน
ผลปรากฏว่า ทีมวินด์เซิร์ฟไทยทำผลงานยอดเยี่ยม คว้าแชมป์ได้ถึง 3 รายการ ดังนี้ ประเภทเทคโน 293 รุ่นเยาวชนหญิง อายุไม่เกิน 17 ปี กรกัญญา ปานทอง แต้มเสีย 9 คะแนน, ประเภทเทคโน 293 รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 17 ปี ศุภชัย เชื้อตาทอง แต้มเสีย 11 คะแนน, ประเภทเทคโน 293 พลัส รุ่นเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 19 ปี ศุภโชค เชื้อตาทอง แต้มเสีย 14 คะแนน ขณะที่ ประเภทไอคิวฟอยล์ชาย วชิรวิทย์ หมั่นบำรุง ได้อันดับ 2 แต้มเสีย 15 คะแนน และ พัชระ นารี ได้อันดับ 6 แต้มเสีย 58 คะแนน
“ภาพรวมถือว่านักกีฬาทุกคนทำผลงานได้เป็นที่น่าพอใจมาก ที่สำคัญทุกคนยังได้รับประสบการณ์และนำข้อบกพร่องมาพัฒนาตนเองต่อไป สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนที่ร่วมผลักดันนักกีฬาไทยสู่ความสำเร็จตลอดมา” นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ กล่าว