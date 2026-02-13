ตำรวจบุกรวบ โตเกียวเกิร์ล-ร่างทรง ROV ให้การรับสารภาพ

CIB แจ้งข้อหา "โตเกียวเกิร์ล-ร่างทรง ROV" ให้การรับสารภาพ พนักงานสอบสวน คุมตัวส่งฟ้องศาลแล้ว
พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ธนวัฒน์ หิ้นยกฮิ่น ผกก.5 บก.ป. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ป. ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการ "Ghost Buster ปราบร่างทรงซีเกมส์" ตรวจค้นบ้าน และแจ้งข้อกล่าวหา นางสาวณภัทร อายุ 29 ปี (ผู้ต้องหาที่ 1) หรือ "โตเกียวเกิร์ล" และ นายไชยโย "ร่างทรง ROV" อายุ 23 ปี (ผู้ต้องหาที่ 2) ในความผิดฐาน "ร่วมกันล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่น จัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะ แล้วนำไปเปิดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256
น.ส.ณภัทร ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์ โดยในการแข่งขันทางกรรมการได้กำหนดระเบียบโดยจัดเตรียมอุปกรณ์และบัญชีผู้ใช้ (Username) ชื่อว่า "THA_NAPHA" ให้กับ น.ส.ณภัทร เพื่อใช้เฉพาะสำหรับการแข่งขันแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น
แต่จากการสืบสวนทำให้ทราบว่า น.ส.ณภัทร ได้ทราบรหัสผ่านของบัญชีที่ใช้ในการแข่งขัน และได้ส่งทั้งชื่อบัญชีและรหัสผ่านที่ใช้ในการแข่งขันให้กับนายไชยโย โดยพบข้อมูลว่านายไชยโย ได้ทดสอบล็อกอินบัญชีที่ใช้ในการแข่งขันจำนวนหลายครั้ง
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2568 เวลาประมาณ 17.00 น. ก่อนการแข่งขันระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนาม น.ส.ณภัทร ได้แอบนำโทรศัพท์เครื่องที่ตนเองใช้ซ้อม ซึ่งมีการติดตั้งแอปพลิเคชันดิสคอร์ดไว้อยู่แล้ว สลับกับโทรศัพท์เครื่องที่ใช้ในการแข่งขัน ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกัน โดยในขณะเดียวกันนั้นได้ให้นายไชยโย ล็อคอินเข้าเกมส์รอไว้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นายไชยโย เป็นผู้เล่นเกมส์แทนและทำการแชร์หน้าจอขณะเล่นเกมส์การแข่งขันมาให้
แต่ปรากฏว่าเกิดปัญหาไม่สามารถส่งเลขห้องในการแข่งขันให้กับนายไชยโย เข้าเกมส์ได้ น.ส.ณภัทร จึงจำเป็นต้องเล่นเกมส์การแข่งขันในรายการดังกล่าวเอง ซึ่งต่อมากรรมการได้ตรวจสอบว่า น.ส.ณภัทร ได้มีการสลับหน้าจอโทรศัพท์ระหว่างเล่นเกมส์ จึงได้หยุดการแข่งขันชั่วคราว และเข้าไปตรวจสอบโทรศัพท์ของ น.ส.ณภัทร และพบว่ามีการติดตั้งแอปพลิเคชันดิสคอร์ด และเปิดการสนทนาอยู่กับนายไชยโย ซึ่งผิดกฎกติกาการแข่งขันจนถูกกรรมการตัดสิทธิ์จากการแข่งขัน เป็นเหตุให้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย (TESF) และนักกีฬาทีมหญิงของประเทศไทย ต้องถอนตัวออกจากการแข่งขันทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ป. จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายค้นจากศาลแขวงนนทบุรี และศาลจังหวัดนครพนม และได้เข้าทำการตรวจค้นในวันที่ 4 ก.พ. 2569 จำนวน 3 จุด ดังนี้
1. ห้องพัก บริเวณถนนรัตนาธิเบศร์ ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ตามหมายค้นศาลแขวงนนทบุรี ที่ 17/2569 ลงวันที่ 3 ก.พ.2569 ซึ่งเป็นบ้านพักของ น.ส.ณภัทร
2. หอพัก บริเวณถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ตามหมายค้นศาลแขวงนนทบุรี ที่ 18/2569 ลงวันที่ 3 ก.พ.2569 ซึ่งหอพักที่นายไชยโย เคยเช่าพักอาศัย
3. บ้านพัก หมู่ 1 ต.ไผ่ล้อม อ.บ้านแพง จ.นครพนม ตามหมายค้น ศาลจังหวัดนครพนม ที่ ค.42/2569 ลงวันที่ 3 ก.พ.2569 ซึ่งเป็นบ้านพักของนายไชยโยฯ ในปัจจุบัน
ผลการตรวจค้นพบ น.ส.ณภัทร และนายไชยโย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้เชิญตัวมาซักถามปากคำ โดยมีการพบพยานหลักฐานที่ยืนยันการกระทำความผิดของผู้ต้องทั้งสองราย ได้แก่ อุปกรณ์โทรศัพท์ที่นายไชยโย ใช้ล็อคอินเข้าบัญชีการแข่งขัน, ข้อมูลไอพีแอดเดรสที่ล็อคอินเข้าบัญชีเกมส์ในการแข่งขัน, ข้อมูลการสนทนาระหว่างนายไชยโย และ น.ส.ณภัทร เป็นต้น
ต่อมาในวันที่ 5 ก.พ. 2569 พนักงานสอบสอบสวนจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาทั้งสองราย ซึ่งผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จากนั้นวันที่ 6 ก.พ. 2569 จึงได้นำตัวส่งพนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 6 (ปทุมวัน) เพื่อส่งฟ้องศาลแขวงปทุมวัน โดยศาลนัดฟังคำพิพากษา 17 มี.ค. 2569