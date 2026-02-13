ตัวแทนไทย ! “ดร.เก๋” ลุยงาน-มอบมาสค็อทให้นักกีฬาในโอลิมปิกฤดูหนาว

ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา กรรมาธิการสหพันธ์สเก็ตน้ำแข็งนานาชาติ (ISU) ได้เป็นตัวแทนขึ้นมอบมาสค็อทการแข่งขันให้กับนักกีฬา Shorttrack Speed Skating ประเภทชายรุ่น 1000 เมตร ในมหกรรมกีฬา Winter Olympic Games Milano Cortina 2026 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
โดยการแข่งขันประเภทดังกล่าว Jens van 't Wout จากเนเธอร์แลนด์สามารถคว้าเหรียญทองไปครองได้ด้วยเวลา 1:24.537 นาที
นอกจากนี้ ดร.สุวรรณา ยังได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในตัวแทนของการมอบรางวัลตุ๊กตามาสค็อทให้แก่นักกีฬาทั้ง 3 คนที่สามารถคว้าเหรียญไปครองได้
ซึ่งตัวของ ดร.สุวรรณา ยังทำหน้าที่เป็นผู้แทนสหพันธ์กีฬานานาชาติ
(International Federation Delegate) สำหรับการแข่งขัน Shorttrack Speed Skating ด้วย
สำหรับการแข่งขัน Winter Olympic Games 2026 ที่ Milano Cortina นั้นเริ่มตั้งแต่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและจะแข่งยาวไปจนถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้