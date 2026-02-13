"สิงคโปร์ เลดีส์ มาสเตอร์ส” เพิ่มเงินรางวัล “กัญจน์” นำทัพสาวไทยลงชิงชัย

“สิงคโปร์ เลดีส์ มาสเตอร์ส” ประกาศเพิ่มเงินรางวัลรวมเป็น 120,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.7 ล้านบาท แข่งขัน ณ สนามลากูนา เนชันแนล กอล์ฟ รีสอร์ท คลับ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายนนี้ โดยมี กัญจน์ บรรณบดี นำทัพสาวไทยลงชิงชัย
กอล์ฟ สิงคโปร์ เลดีส์ มาสเตอร์ส เป็นหนึ่งในรายการแข่งขันของไชนา แอลพีจีเอ กอล์ฟ ทัวร์ (ซีแอลพีจีเอ) เปิดตัวจัดครั้งแรกในปี 2023 และได้กลายเป็นเวทีแจ้งเกิดของนักกอล์ฟหน้าใหม่ โดย แชนนอน ตัน ประเดิมคว้าแชมป์ขณะยังเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นในวัย 19 ปี ก่อนเทิร์นโปรในปีถัดมา กลายเป็นนักกอล์ฟหญิงคนแรกของสิงคโปร์ที่เข้าร่วมมหกรรมโอลิมปิกเกมส์ และในฤดูกาล 2025 ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจคว้าแชมป์เลดีส์ ยูโรเปี้ยน ทัวร์ (แอลอีที) สองรายการ และครองตำแหน่งนักกอล์ฟทำเงินรางวัลสูงสุด หรือออร์เดอร์ ออฟ เมอริต ของทัวร์
สำหรับการแข่งขันในปีนี้ได้ กุ้ยโจ เหมาไถ เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักรายใหม่ และเพิ่มเงินรางวัลรวมอีก 20 เปอร์เซนต์ เป็น 120,000 เหรียญสหรัฐ หรือราว 3.7 ล้านบาท แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 54 หลุม ที่ลากูนา เนชันแนล กอล์ฟ รีสอร์ท คลับ สิงคโปร์ โดยมีนักกอล์ฟ 108 คน ลงชิงชัย ซึ่งรวมถึงดาวเด่นอย่าง เหริน อี้เจี๋ย มือสมัครเล่นดาวรุ่งฟอร์มแรงอนาคตไกลวัย 16 ปีจากจีน ที่จารึกชื่อในประวัติศาสตร์วงการกอล์ฟกับชัยชนะในรายการ โอเรียนท์ หนิงโป ชาลเลนจ์ เมื่อมกราคมที่ผ่านมา กลายเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นคนแรกที่คว้าแชมป์ได้ถึง 4 ครั้งในเวทีไชนา แอลพีจีเอ ทัวร์
นอกจากนี้ยังมี ซู อิง ที่เพิ่งเทิร์นโปรหลังจากทำผลงานได้อย่างโดดเด่นคว้าแชมป์ประเภทบุคคลในการแข่งขันเวิลด์ อเมเจอร์ ทีม แชมเปี้ยนชิพ (ดับเบิลยูเอทีซี) ที่สิงคโปร์เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และต่อยอดความสำเร็จจากระดับสมัครเล่นสู่ระดับอาชีพได้อย่างน่าประทับใจ โดยคว้าแชมป์รายการ ฟิลา ปักกิ่ง วีเมนส์ คลาสสคิล ในการลงเล่นระดับอาชีพเพียงรายการที่สองเท่านั้น
ส่วนผู้เล่นแถวหน้าของทัวร์ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ เหมาไถ สิงคโปร์ เลดีส์ มาเสตอร์ส ได้แก่ ซุยเซียง ดีกรีแชมป์ไชนา แอลพีจีเอทัวร์ 2 รายการ , ซือ ยูลี่ แชมป์ทำเงินรางวัลสะสม ไชน่าแอลพีจีเอทัวร์ ออร์เดอร์ ออฟ เมอริต ปี 2025 และปัง รุนจือ แชมป์เก่าที่เฉือนชนะ ไช่ ตันหลิน เพื่อนร่วมชาติอย่างเร้าใจเมื่อปีที่แล้ว
ทางด้าน ฟูหยู หยาง สาวน้อยมหัศจรรย์วัย 13 ปีจากออสเตรเลีย เป็นนักกอล์ฟอีกรายที่ได้สิทธิไวลด์การ์ดร่วมชิงชัยที่ลากูนา เนชันแนล กอล์ฟ รีสอร์ท คลับ หลังทำผลงานน่าประทับใจผ่านการตัดตัวในการแข่งขันไซนา วีเมนส์ โอเพ่น ปี 2024 ในฐานะไวลด์การ์ดจาก LLD Sports และยังคว้าแชมป์เว็บเบ็กซ์ เพลเยอร์ส ซีรีส์ เมอร์เรย์ จูเนียร์ ในรายการชาลเลนเจอร์ พีจีเอทัวร์ ออฟ ออสตราเลเซีย อีกด้วย
นอกจากนี้ผู้จัดการแข่งขันยังให้สิทธินักกอล์ฟสิงคโปร์ 8 คน เข้าร่วมแข่งขันเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทัวร์นาเมนท์ในการส่งเสริมการพัฒนานักกอล์ฟเจ้าถิ่น โดยแบ่งเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่น 4 คนและอีก 4 คนมาจากการแข่งขันรอบคัดเลือกซึ่งจัดโดย สิงคโปร์ จูเนียร์ ดีเวลล็อปเมนท์ ทัวร์ (เอสจีดีที)
ขณะที่นักกอล์ฟชาวไทยที่น่าจับตามองในครั้งนี้นำโดย ตาต้า-กัญจน์ บรรณบดี อดีตดาวเด่นจากเวที วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก ก่อนเทิร์นโปรและคว้าแชมป์อาชีพครั้งแรกในไทยแอลพีจีเอทัวร์เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว ตามด้วยการจบอันดับ 11 ในตารางคะแนนสะสมออร์เดอร์ ออฟ เมอริต ของไชน่า แอลพีจีเอ ทัวร์ 2025 นอกจากนี้ยังมีผู้เล่นมากประสบการณ์ของไทยอย่าง กรกมล ศุขอารีย์, ชากัณฑ์สิม คำบอน และ ดลนภา สุขโภคินวณิช ร่วมชิงชัย
หลิน โย่ว ผู้ก่อตั้ง LLD Sports ในฐานะผู้จัดการแข่งขัน เผยว่า “เป้าหมายของการนำการแข่งขันไซนา แอลพีจีเอทัวร์ จากจีนมาจัดที่สิงคโปร์ คือการสร้างเวทีให้นักกอล์ฟของเราเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อได้รับประสบการณ์อันล้ำค่า และพิสูจน์ฝีมือกับผู้เล่นที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชีย การคว้าแชมป์ระดับอาชีพในบ้านเกิดจะเป็นเหตุการณ์สำคัญที่ยากจะลืมเลือน และเราคาดหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสู่ความสำเร็จในเวทีที่ใหญ่กว่าต่อไป”
ทางด้าน ซือ ยุนติง กรรมการผู้จัดการบริษัทสิงคโปร์ หัวฉาง ลิเคอร์ ผู้จัดจำหน่าย กุ้ยโจว เหมาไถ รายใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ กล่าวเสริมว่า “เหมาไถมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันกอล์ฟรายการสิงคโปร์ เลดีส์ มาสเตอร์ส ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการด้านความเป็นเลิศ การอนุรักษ์สืบสานมรดก และการแสวงหาวิถีชีวิตที่เหนือระดับและมีรสนิยม เราเชื่อมั่นว่ากีฬาเป็นสะพานเชื่อมต่อที่ทรงพลังระหว่างวัฒนธรรม และเรารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้สนับสนุนทัวร์นาเมนท์ที่แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันระดับสูงและความสง่างามของกีฬากอล์ฟหญิง ”
ทั้งนี้ในแต่ละปี จะมีนักกอล์ฟจากไชน่า แอลพีจีเอ ทัวร์ ผ่านรอบคัดเลือกเข้าร่วมชิงชัยในทัวร์ใหญ่อย่างแอลพีจีเอทัวร์หลายคน ขณะที่การแข่งขัน เหมาไถ สิงคโปร์ เลเดีส์ มาสเตอร์ส ก็เป็นเวทีแจ้งเกิดของนักกอล์ฟดาวรุ่งอย่างต่อเนื่องเช่นกัน