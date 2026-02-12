ปิดกีฬานักเรียนแห่งชาติที่บุรีรัมย์พร้อมส่งธงต่อศึก “นครศรีธรรมราชเกมส์”

นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 45ประจำปี 2569 "ฅนบุรีรัมย์เกมส์"โดยมี นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนศรศรีธรรมราช ผู้บริหารกรมพลศึกษาและคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ร่วมพิธีปิด
สำหรับพิธีปิดการแข่งขัน เริ่มต้นขึ้นด้วยขบวนพาเหรดของผู้แทนนักกีฬา ทั้ง 10 เขต ร่วมเข้าสู่สนาม ตามด้วยขบวนนักกีฬาของจังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนจะเป็นการโชว์ชุด "E-san For Fun" ส่งท้าย "ฅนบุรีรัมย์เกมส์" ก่อนที่นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวรายงานสรุปการแข่งขัน จากนั้นเป็นนายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นผู้กล่าวปิดการแข่งขัน ต่อด้วยพิธีการส่งต่อธงการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ โดย นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะประธานกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 45ประจำปี 2569 "ฅนบุรีรัมย์เกมส์" มอบธงการแข่งขันคืนให้กับ นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา จากนั้นได้ทำการส่งมอบธงต่อให้กับ นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนศรศรีธรรมราช รับธงและโบกสะบัด เพื่อแสดงถึงการพร้อมทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2570 “นครศรีธรรมราชเกมส์” และเป็นพิธีดับไฟในกระถางคบเพลิง เพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่า "ฅนบุรีรัมย์เกมส์" เสร็จสิ้นการแข่งขันลงแล้ว ก่อนปิดท้ายด้วยการแสดงชุดการแสดงนาฎยลีลาทักษิณ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นการเฉลิมฉลองการรับเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป
สรุปเหรียญประจำการแข่งขันฯ 5 อันดับแรก (ทอง-เงิน-ทองแดง) เขต 10 กทม. คว้าเจ้าเหรียญทอง 76-58-52 ,อันดับ 2 เขต 2 41-32-49, อันดับ 3 เขต 3 41-31-51, อันดับ 4 เขต 6 32-33-37, อันดับ 5 เขต 8 28-30-50
ทั้งนี้ในช่วงเช้า ณ โรงแรมเครสโค บุรีรัมย์ ได้มีพิธีแถลงข่าวการรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2570 “นครศรีธรรมราชเกมส์” ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย สมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช น.ส.วาริน ชิณวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมแถลงข่าว
โดยการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2570 “นครศรีธรรมราชเกมส์” ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช คาดว่าจะจัดการแข่งขันในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2570 ซึ่งเจ้าภาพจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการวางแผนที่จะจัดการแข่งขันประมาณ 24-26 ชนิดกีฬา แต่จะต้องมีการประชุมหาข้อสรุปในเรื่องนี้กับทางกรมพลศึกษาก่อนอีกครั้งหนึ่ง