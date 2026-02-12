กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สนับสนุนโครงการ'Domestic Power 2026” เดินหน้าพัฒนากีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันพฤหัสดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 09.30 น. กองทุนพัฒนาการกีฬา แห่งชาติร่วมกับการกีฬาแห่งประ เทศไทย จัดงานแถลงข่าวการลงนามบันทึกข้อตกลงที่กองทุนฯ ให้การสนับสนุน ภายใต้ชื่อ “โครงการส่งเสริมกีฬาที่มีศักยภาพอย่างเต็มระบบครบวงจร Domestic Power 2026” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วนิดา พันธ์สอาด รองปลัดกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน
ในโอกาสเดียวกันมี นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
(กกท.)ฝ่ายส่งเสริมกีฬา ,นายทนุเกียรติจันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย ,ผู้บริหาร 8 สมาคมกีฬา ตัวแทนนักกีฬา และ สื่อมวลชน เข้าร่วมจำนวนมาก
ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ระหว่าง กระทรวงการท่อง
เที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาชนิดกีฬาที่มีศักยภาพอย่างมุ่งเป้า โดยในปีงบประมาณนี้ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสนับสนุน
งบประมาณกว่า 186 ล้านบาท ครอบคลุมชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ,แบดมินตัน,เทควันโด
,อีสปอร์ต,กอล์ฟ,วอลเลย์บอล.กรีฑา และบาสเกตบอล ซึ่งเป็นกีฬาที่มีฐานความนิยมสูงในระดับสากล และมีศักยภาพในการสร้างผลงานเชิงประจักษ์ให้กับประเทศ
โครงการ Domestic Power ทําหน้าที่ เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านกีฬา โดยวางระบบพัฒนาแบบครบวงจรตั้งแต่ ต้นน้ํา–
กลางน้ํา–ปลายน้ํา ครอบคลุมทั้งกีฬาประเภททีมและบุคคล มุ่งสร้างฐานประชากรกีฬา
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงกีฬาอย่างเท่าเทียม พร้อมวางเส้นทางพัฒนานักกีฬาอย่างเป็นขั้นตอนผ่านระบบการแข่งขันจากระดับรากฐาน สู่ระดับจังหวัด ระดับประเทศและต่อยอดสู่ระดับอาชีพ
ควบคู่กันนี้ ยังให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนบุคลากรกีฬาและการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา และเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยกระดับมาตรฐานการฝึกซ้อมและการแข่งขันของไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ
นอกจากนี้โครงการยังสอดคล้องกับโครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งมุ่งเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้ประชาชนทุกช่วงวัย ปลูกฝังวินัยทางกีฬาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข พร้อมเปิดเส้นทางสู่ความเป็นเลิศสําหรับผู้มีศักยภาพภายใต้ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ทั้งนี้โครงการ Domestic Power ในปีที่ผ่านมา ได้รับพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญ
ตราสัญลักษณ์ โครงการส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประดิษฐานบนถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล และประกาศนียบัตร ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติอันทรงคุณค่าและเป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศอีกด้วย