ปิงปองงบตึงกระทบส่งนักกีฬาแข่ง แต่ยังมีข่าวดีเตรียมรับเจ้าภาพแมตช์ใหญ่

"บิ๊กตูน" ณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงแผนการทำงานของสมาคมฯ ในปี 2569 นี้ว่าอาจจะมีการขัดข้องในหลายๆ ด้านจากผลกระทบที่การเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนจากทางการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) หรือกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติมีความล่าช้า
ประมุขลูกเด้งไทย เผยว่า จริงๆ ปัญหาเรื่องของงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐที่ล่าช้านั้นเกิดขึ้นกับทุกสมาคมกีฬาของไทยในเวลานี้ ไม่ใช่แค่เพียงเทเบิลเทนนิส ซึ่งในส่วนของสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสฯ เองนั้น ต้องยอมรับว่าส่งผลต่อการเตรียมทีมชาติชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่างๆ หรือการแข่งขันเวิลด์ทัวร์เพื่อเก็บแรงกิ้งโลกของนักกีฬาในการสร้างโอกาสควอลิฟายไปในเวทีโอลิมปิกเกมส์ รวมทั้งกระทบถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันแมตช์ระดับโลกของสมาคมฯ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างชื่อเสียงของประเทศและโอกาสของนักกีฬาไทยในการได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ
นายณัฐวุฒิ กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เราต้องคิดเรื่องการส่งนักกีฬาแข่งรายการต่างประเทศรายการต่างๆ อย่างรอบคอบ เท่าที่สมาคมฯ จะหางบประมาณได้จากผู้สนับสนุนที่มีอยู่ อีกทั้งหลังจากนี้การจะส่งนักกีฬาไปแข่งขันรายการใหญ่อย่างชิงแชมป์โลกประเภททีมที่ประเทศอังกฤษในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ก็คงต้องมีความสอดคล้องไปกับการเตรียมทีมเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายปีด้วยเช่นกัน เพราะการออกทัวร์ระดับโลกเราคงน้อยลง และใช้แมตช์ต่างๆ ที่ได้โอกาสไปเป็นการเตรียมทีมสำหรับอนาคตไปในตัวเลย แล้วก็เป็นไปได้ว่าแมตช์ใหญ่ของสมาคมฯ ในปีนี้ อาทิ ชิงแชมป์โลก, เอเชียนเกมส์ หรือการเตรียมควอลิฟายน์โอลิมปิกเกมส์ เราก็อาจจะไม่ได้ส่งนักกีฬาถึงขั้นระดับฟูลทีม หากแต่เป็นผู้เล่นตัวความหวังเน้นๆ เท่านั้น
อย่างไรก็ดีท่ามกลางสถานการณ์เรื่องงบประมาณที่ไม่ค่อยสู้ดี แต่สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยก็ยังพอมีข่าวน่ายินดีอยู่บ้าง โดย นายณัฐวุฒิ กล่าวว่า ตามปกติแล้วในแต่ละปีสมาคมฯ จะได้รับความไว้วางใจจากเวิลด์เทเบิลเทนนิส หรือ เทเบิลเทนนิสโลก (ดับเบิลยูทีที) ให้ได้เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันรายการเก็บคะแนนสะสมโลกอยู่ที่จำนวน 2 ครั้ง หรือ 2 สนามอยู่แล้ว ซึ่งปีนี้ก็เช่นกันนั่นคือรายการ "ดับเบิลยูทีที ยูธ คอนเทนเดอร์ กับ ดับเบิลยูทีที ยูธ สตาร์ คอนเทนเดอร์" ในเดือนพฤษภาคม และรายการ "ดับเบิลยูทีที ยูธ คอนเทนเดอร์ กับ ดับเบิลยูทีที ฟีดเดอร์" ในเดือนกันยายน แต่ที่น่าปลื้มใจก็คือผู้ใหญ่จากทางดับเบิลยูทีทีมีความคิดที่อยากจะให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเพิ่มอีก 1 รายการในปีนี้ ซึ่งบอกได้เลยว่าใหญ่กว่า 2 รายการที่กล่าวมา แต่จะเป็นรายการอะไรนั้น อีกไม่นานทางสมาคมฯ จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
"ในฐานะนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย อยากฝากว่าแม้เวลานี้สมาคมฯ จะประสบปัญหาเรื่องงบประมาณ แต่สมาคมฯ จะพยายามไม่ปรับลดกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในประเทศลง เพราะรายการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดปีเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้นักกีฬาทุกรุ่นอายุในประเทศมีความพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และแน่นอนว่าเป้าหมายใหญ่ของสมาคมฯ คือการให้ทีมชาติไทยไปอยู่ในเวทีระดับโลกก็ยังคงดำเนินต่อไป เพียงแต่รายการระดับมหกรรกรรมอย่าง ชิงแชมป์โลก, เอเชียนเกมส์, เยาวชนอาเซียน, เยาวชนเอเชีย และเยาวชนโลก ก็คงมีการปรับตัวกันไปตามสถานการณ์" บิ๊กตูน กล่าว