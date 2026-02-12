“อชิรญาณ์” ตาม 6 สโตรค เปิด "วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก" รอบแรก

อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ ประเดิมหวด 2 อันเดอร์พาร์ 70 รั้งอันดับ 11 ร่วม เปิดรอบแรกกอล์ฟ “วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ” ที่สนามกอล์ฟรอยัลเวลลิงตัน ระยะ 6,362 หลา พาร์ 72 ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ขณะที่ ยุนโซ ยัง นักกอล์ฟจากเกาหลีใต้ ขึ้นนำเดี่ยวที่สกอร์ 8 อันเดอร์พาร์ 64
อาร์แอนด์เอ ร่วมกับ สมาพันธ์กอล์ฟเอเชีย-แปซิฟิก จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ หรือ ดับเบิลยูเอเอพี ครั้งที่ 8 และเป็นครั้งแรกที่รายการนี้จัดขึ้นที่ประเทศนิวซีแลนด์ แข่งขันระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์นี้ มีนักกอล์ฟสมัครเล่นชั้นนำ 84 คน จาก 25 ประเทศสมาชิกร่วมแข่งขัน โดยเป็นนักกอล์ฟชาวไทย 6 คน ประกอบด้วย ปริม ปราชญ์นคร (อันดับ 30 โลก), วันออน-อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ (อันดับ 35 โลก), นัจ-กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล (อันดับ 62 โลก), หยิน-นิชา กันภัย (อันดับ 117 โลก), เต๊อ-ธนานา คชสารมณี (อันดับ 144 โลก) และ ใบหยก-บุษปาพร สุขเติม (อันดับ 163 โลก)
เปิดฉากการแข่งขันวันแรกปรากฎว่า วันออน-อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ ดีกรีแชมป์ไทยแลนด์ เลดี้ส์ อเมเจอร์ โอเพ่น 3 สมัย ทำอีเกิ้ลที่หลุม 13 พาร์ 4 กับอีก 5 เบอร์ดี้ แต่เสีย 3 โบกี้ กับ 1 ดับเบิ้ลโบกี้ รั้งอันดับ 11 ร่วม ขณะที่ ยุนโซ ยัง นักกอล์ฟสมัครเล่นมือ 44 ของโลกจากเกาหลีใต้ โชว์ฟอร์มร้อนแรงหวด 8 เบอร์ดี้ โดยไม่เสียแม้โบกี้เดียว จบ 18 หลุมเข้ามา 8 อันเดอร์พาร์ 64 ขึ้นนำเดี่ยว โดยมี เอเรียนา หลิว จากฮ่องกง ตามหลังเพียงสโตรคเดียว
อชิรญาณ์ นักกอล์ฟทีมชาติไทยวัย 17 ปี ซึ่งลงแข่งดับเบิ้ลยูเอเอพีเป็นครั้งที่ 4 เผยหลังเกมว่า “วันนี้ไดร์ฟไม่ค่อยอยู่ในแฟร์เวย์ ทำให้แก้เกมยาก แต่พัตต์ดีมาก วันนี้ออกไปหลุมแรกยังตื่นเต้นอยู่ รู้สึกสั่น แต่หลุมถัดไปก็ไม่เป็นไร ไม่เครียด เล่นไปเรื่อยๆ พลาดที่ไดร์เวอร์เอง ก็ต้องไปซ้อมเพิ่ม อีเกิ้ลที่หลุม 13 ไดร์ฟไป 105 หลาจากเวดจ์ ลูกลงหลุมไปเลย ทำให้ความมั่นใจมา และทำได้เรื่อยๆ แต่ก็ยังมีพลาดเยอะ ก็ต้องลดข้อพิดพลาดตัวเองให้ดีกว่านี้ พรุ่งนี้สู้ใหม่”
ทางด้าน ยุนโซ ยัง กล่าวหลังขึ้นนำวันแรกว่า “ไม่คิดว่าจะทำสกอร์มาได้ขนาดนี้ วันนี้พัตต์เบอร์ดี้สั้นๆ ได้หลายหลุม ฉันซ้อมที่สนามนี้มาสองรอบแล้ว เพราะเชื่อว่าเราต้องรู้จักสนามให้ดีจึงจะทำผลงานได้ดี แต่รู้สึกว่าสองรอบก็ยังไม่เพียงพอ คิดว่าถ้าฉันเล่นมากขึ้น ก็จะรู้จักสนามได้ดีขึ้น แทนที่จะเล่นแบบบุก ก็จะวางแผนที่จะเล่นอย่างระมัดระวังและค่อยเป็นค่อยไปในรอบต่อๆ ไป”
ขณะที่ ปริม ปราชญ์นคร เจ้าของสองเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ 2025 และ บุษปาพร สุขเติม ทำคนละอีเวนพาร์ 72 อยู่ในกลุ่มอันดับ 26 ร่วมกับ เจเนธ วอง แชมป์เก่าจากมาเลเซีย และเอลิเซ่ บาร์เบอร์ นักกอล์ฟเจ้าถิ่นวัย 13 ปี ซึ่งเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดของรายการในสัปดาห์นี้
ส่วนนักกอล์ฟไทยอีก 3 คน นิชา กันภัย ตีเกิน 3 โอเวอร์พาร์ 75 อยู่อันดับ 47 ร่วม, กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล เกิน 4 โอเวอร์พาร์ 76 อยู่อันดับ 55 ร่วม และ ธนานา คชสารมณี เกิน 9 โอเวอร์พาร์ 81 รั้งอันดับ 75 ร่วม