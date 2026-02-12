“แจ็ค สระบุรี” เตือนนักสอยคิว อย่าเอาศักดิ์ศรีนักกีฬาไปแลกกับเงินพนัน

“แจ๊ค สระบุรี” เดชาวัตร พุ่มแจ้ง อดีตแชมป์โลกสนุกเกอร์สมัครเล่นเมื่อปี 2553 และอดีตผู้เล่นมืออาชีพโลก โพสต์เตือนสติถึงเพื่อนๆและพี่น้องในวงการสนุกเกอร์ที่หลงผิดไปกับการการพนันและไม่อยากเห็นทุกคนเอาศักดิ์ศรี รวมถึงอนาคตของตัวเองไปเสี่ยงกับการพนัน โดย “แจ็ค” โพสต์เตือนว่า
“สวัสดีครับ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาวสนุกเกอร์ วันนี้ ผมขอพูดตรงๆ ในการละเล่นวงการสนุกเกอร์ ซึ่งสมัยนี้ มี ออนไลน์ เข้ามาในวงการ สมัยก่อน ไม่มีถ่ายทอดสด เค้ายังดูกันออก เดี๋ยวนี้ มีทั้งถ่ายทอดสด และออนไลน์ ซึ่งบอกให้เลยว่า อันตรายสุดๆ
“ผมอยากเตือนสติ ให้กับคนที่เล่นการพนัน !!! เดี๋ยวนี้ มีของจริง ไม่รู้ถึง 20 % รึป่าวที่เล่นจริงๆ เล่นปกติ ก้อไม่รู้จะบวกรึเปล่า นี่โดนของเข้าไปอีก เงินในกระเป๋าของพวกคุณ ไม่เหลือแน่ เก็บเงินไว้ให้ลูกเมีย กินเที่ยว ดีกว่าเชื่อผม
ถ้ายิ่งไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันเลย จะดีมาก คุณจะมีความสุข โดยที่ไม่ต้องลุ้น ไม่ต้องเสียอารมณ์ ไม่ต้องคาใจ ว่าแพ้ได้ยังไง ทำไม ไม่เล่นลูกนี้ เชื่อผม อย่าคิดที่จะเอาคืน เสียแล้ว เสียไป เก็บไว้เตือนใจ ว่าอย่าได้เข้ามายุ่งกับการพนันอีก (กูก้อโดนมาแล้ว)
สำหรับนักกีฬา ผมเชื่อเหลือเกินว่า ความรัก ความศรัทธา ที่คนดูเค้าให้พวกคุณ มันจะหมดไป และคุณจะไม่มีวันได้คืนกลับมาโดยง่าย และอาจจะไม่มีใคร เชื่อใจคุณอีก
สิ่งที่ผม พูดในวันนี้ อยากจะเตือนสติทุกคน ว่าทำอะไรกันอยู่ ให้คิดพิจารณา ให้ดี นักกีฬาและคนร่วมประกอบการ รวมทั้ง คนที่ตกเป็นเหยื่อ คุณอาจจะได้เงินมาง่าย แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่า ความเจริญ จะไม่มีอยู่ ในบุคคลเหล่านี้ พวกคุณทำอะไรไว้ ก้อจะได้รับผมสิ่งนั้น ไม่ช้าก็เร็ว กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ”