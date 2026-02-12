เทคบอลชายหาดชิงแชมป์ประเทศไทย 2569 เตรียมระเบิดศึกใหญ่ที่ชายหาดจอมเทียน

ศึกใหญ่ที่สุดของประเทศไทยสำหรับวงการกีฬาเทคบอลเตรียมปะทุ เทคบอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 รวมสตาร์นักหวดทั่วประเทศและทีมชาติคับคั่ง ปูพื้นอุ่นเครื่องความพร้อมก่อนสู้ศึกเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 นายกสมาคมฯ มั่นใจ 19 – 21 กุมภาพันธ์
นี้ หนุ่ม-สาวห้ำหั่นกันสะใจแฟนๆ แน่นอน ชิง 3 ประเภท ณ ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (บริเวณหน้าโรงแรมศริตา ชาเลต์ แอนด์ สปา)
นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น รองประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล นายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย, พล.ต.หญิง ปรียาภัสสร์ จรัลพงศ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย นายชวลิต จิรายุกุล ประธานฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย, นายฐิตินันท์ ตปนิยนันท์ ผู้แทนบริษัท พูลเทเบิ้ล (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมแถลงข่าวการจัดแข่งขันกีฬาเทคบอล ชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ที่ ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา เมื่อวันพุธ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569
พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล นายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การแข่งขันกีฬา
เทคบอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีสำคัญของวงการเทคบอลชายหาดไทย ในการยกระดับมาตรฐานการแข่งขันบนผืนทราย และปลุกกระแสความนิยมกีฬาเทคบอลชายหาดให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
“การแข่งขันรายการนี้ ไม่เพียงเปิดโอกาสให้แฟนกีฬาชาวไทยได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันริมทะเลอย่างใกล้ชิด และชื่นชมศักยภาพของนักกีฬาระดับทีมชาติไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นสนามสำคัญในการค้นหานักกีฬาช้างเผือกรุ่นใหม่ ที่มีพรสวรรค์ ความมุ่งมั่น และศักยภาพก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคต”
“สมาคมฯ ตั้งเป้าใช้เวทีชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งนี้ เป็นทั้งสนามคัดเลือกและเตรียมความพร้อมนักกีฬา เพื่อก้าวสู่การแข่งขันระดับนานาชาติ โดยเฉพาะ เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 ณ เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22–30 เมษายน 2569 ซึ่งเป็นมหกรรมกีฬาชายหาดที่ยิ่งใหญ่ของทวีปเอเชีย ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ เมืองพัทยา,สมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไท, บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จำกัด, บริษัท พูลเทเบิ้ล (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท เดอเบล จำกัด, ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พัทยา และทุกๆ ภาคส่วน ที่ร่วมกันผลักดันให้การแข่งขันครั้งนี้ได้เกิดขึ้น” นายกสมาคมฯ กล่าว
ด้าน นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น รองประธานสภาเมืองพัทยา รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจที่เมืองพัทยา
ได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเทคบอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ซึ่งนอกจากจะเป็นเวทีกีฬาที่สำคัญแล้ว ยังช่วยสร้างความคึกคัก กระตุ้นการท่องเที่ยว และตอกย้ำภาพลักษณ์พัทยาในฐานะเมืองกีฬาและเมืองท่องเที่ยวระดับแนวหน้าของประเทศ
สำหรับการแข่งขันเทคบอลชายหาดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี2569 จะจัดชิงชัยทั้งสิ้น
3 ประเภท ประกอบด้วย ชายคู่, หญิงคู่ และ คู่ผสม ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (บริเวณหน้าโรงแรมศริตา ชาเลต์ แอนด์ สปา) แฟนๆ กีฬาไทยสามารถเดินทางมาร่วมชมร่วมเชียร์กีฬาที่สนุกตื่นเต้นเร้าใจได้แบบฟรีๆ ไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตลอดทั้ง 3 วัน