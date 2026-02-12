กกท.เดินหน้า “SMART NATIONAL SPORTS PARK” ยกระดับสนามกีฬาหัวหมาก

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) พร้อมเดินหน้าโครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. หรือ “SMART NATIONAL SPORTS PARK” เพื่อพัฒนาพื้นที่สนามกีฬาหัวหมากให้เป็นศูนย์กลางการบริการด้านกีฬาระดับประเทศที่ทันสมัย ครบวงจร และได้มาตรฐานสากล รองรับการเก็บตัวฝึกซ้อมและการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ ภายใต้นโยบายและแผนงานตามโครงการ “SMART NATIONAL SPORTS PARK” ที่มุ่งพัฒนาพื้นที่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ด้วยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาศาสตร์การกีฬา มาใช้สนับสนุนการพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาอย่างเป็นระบบ ควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ให้บริการสาธารณะ พื้นที่นันทนาการ เพื่อสุขภาพของประชาชน และการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาและพื้นที่เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในระยะยาว
ดร.ก้องศักด กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาพรวมการดำเนินงานโครงการจะมีการใช้งบประมาณจาก 3 แหล่ง คือ งบประมาณประจำปี, งบจากความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ (MOU) และงบจากการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) โดยดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในส่วนการให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในระยะที่ 1 คาดว่าจะดึงเอกชนร่วมลงทุนกว่า 5,000 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงราชมังคลากีฬาสถานและภูมิทัศน์โดยรอบ พัฒนาศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬาศูนย์พัฒนาบุคลากรกีฬา รวมถึงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ และอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้ว่าการกกท. เผยว่า จากการศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่า โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการร่วมลงทุน สรุปว่าโครงการมีความเหมาะสมในการเปิดให้ภาคเอกชนร่วมลงทุน โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด ภายใต้สัญญาระยะเวลา 30 ปี (รวมระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี) และการกีฬาแห่งประเทศไทยทำหน้าที่กำกับดูแลโครงการ ทั้งนี้ การดำเนินโครงการเป็นไปตามข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการร่วมดำเนินโครงการ พ.ศ. 2565 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 การกีฬาแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการ ทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) และประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญ ก่อนสรุปผลการศึกษาและเสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นว่า โครงการ SMART NATIONAL SPORTS PARK จะเป็นก้าวสำคัญ
ในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาของประเทศ เสริมสร้างศักยภาพนักกีฬาไทย สนับสนุนอุตสาหกรรมการกีฬา และสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืนในระยะยาว ดร.ก้องศักด กล่าวในที่สุด