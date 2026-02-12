วาเลนไทน์เดือด! “พีพีทีวี” ถ่ายสด เอฟเอ คัพ รอบ 4 บิ๊กแมตช์ “สิงห์ผยอง” ดวลเดือด “สาลิกาดง” ต่อด้วย “ปืนใหญ่” ล่า 4 แชมป์

พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เตรียมส่งความมันส์ต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก กับศึกฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่และขลังที่สุดในโลก “เอฟเอ คัพ 2025/2026” รอบ 4 (รอบ 32 ทีมสุดท้าย) คัดคู่เดือดมาให้แฟนบอลชาวไทยได้รับชมสดส่งตรงถึงบ้าน 2 แมตช์ 2 อารมณ์ ในช่วงสุดสัปดาห์วาเลนไทน์นี้
ประเดิมคู่แรก คืนแห่งความรัก เสาร์ที่ 14 ก.พ. นี้ เวลา 00.45 น. (เช้าตรู่วันอาทิตย์) พบกับศึก “พรีเมียร์ลีก ดาร์บี้แมตช์” เมื่อ “สิงห์ผยอง” แอสตัน วิลล่า เปิดรังวิลล่า พาร์ก รับการมาเยือนของ “สาลิกาดง” นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ซึ่งถือเป็นคู่เอกประจำรอบนี้ โดย วิลล่า ในบ้านของตัวเองขึ้นชื่อเรื่องความดุดัน ผสานเสียงเชียร์กระหึ่มที่พร้อมกดดันผู้มาเยือน ขณะที่ นิวคาสเซิล มาพร้อมสไตล์การเล่นหนักแน่น รวดเร็ว และอันตรายในจังหวะสวนกลับ เกมนี้ถือเป็นศึกที่สูสีแบบบอลทันกัน พลาดเพียงเสี้ยววินาทีอาจเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ทันที การันตีความเข้มข้นระดับ 5 ดาว แฟนบอลสายฮาร์ดคอร์ห้ามพลาด!
ต่อด้วยคู่ที่สอง คืนวันอาทิตย์ที่ 15 ก.พ. เวลา 23.30 น. เหล่า “กูนเนอร์ส” เตรียมตัวให้พร้อม เมื่อ “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล หนึ่งในทีมเต็งแชมป์ บุกเยือนดีดับเบิลยู สเตเดียม รังเหย้าของ “เดอะ ลาติกส์” วีแกน แอธเลติก แม้ชื่อชั้นอาจดูแตกต่างกันพอสมควร แต่ในศึกเอฟเอ คัพ อะไรก็เกิดขึ้นได้! อาร์เซนอลกำลังอยู่ในฟอร์มร้อนแรง เกมรุกจัดจ้าน น่าจะหวังปิดเกมให้เร็วเพื่อถนอมตัวผู้เล่น แต่ประมาทเจ้าถิ่น วีแกน ไม่ได้เด็ดขาด เพราะนี่คือทีมที่มีตำนาน “ล้มยักษ์” ในฟุตบอลถ้วยรายการนี้มานักต่อนัก การได้เล่นในบ้านคือพลังแฝงชั้นดี ต้องมาลุ้นกันว่า “ปืนใหญ่” จะยิงสลุต หรือเจ้าถิ่นจะสร้างเซอร์ไพรส์ครั้งใหม่ให้แฟนบอลได้จดจำ!
ยังไม่หมดเท่านี้! พีพีทีวี เอาใจแฟน “หงส์แดง” และ “สิงห์บลูส์” จัดเต็มเทปบันทึกภาพการแข่งขันให้ชมกันแบบจุใจ ในวันอาทิตย์ที่ 22 ก.พ. นี้ ต่อเนื่อง 2 แมตช์รวด เริ่มเวลา 20.30 น. ชมศึกที่แอนฟิลด์ เมื่อ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล เปิดบ้านรับมือคู่ปรับจอมแทคติก “นกนางนวล” ไบรท์ตัน เกมนี้คือการวัดชั้นเชิงกุนซือ และการเพรสซิ่งสุดเข้มข้นที่กดดันกันทุกจังหวะ แฟนหงส์ห้ามพลาด! จากนั้นเวลา 22.30 น. ย้อนชม “สิงห์บลูส์” เชลซี บุกเยือนถิ่น “เดอะ ไทเกอร์ส” ฮัลล์ ซิตี้ งานนี้เชลซีจะโชว์คลาสบอลเหนือชั้น หรือจะโดนเสือขย้ำ ต้องติดตามชมกัน
ห้ามพลาด! ความมันส์ของศึกเอฟเอ คัพ 2025/2026 ระเบิดความเดือดในสุดสัปดาห์นี้ วันที่ 14-15 ก.พ. 2569 พีพีทีวี ถ่ายทอดสดฟุตบอลให้ชมฟรี ส่งตรงถึงหน้าจอพีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ครบทุกอารมณ์คอลูกหนัง!