ไทย - ซาอุฯ หารือแลกเปลี่ยนพัฒนากีฬา ใช้ ‘มวยไทย’ เปิดประตูสร้างความสัมพันธ์

ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ร่วมกับสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) นำนักมวยไทย ครูมวยไทย และเหล่าบรรดานักแสดงมวยไทยโบราณ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ในโครงการ Sports Tourism Muaythai Master class ประจำปี 2569 ที่โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาปรินซ์ ไฟซัล บิน ฟาห์ด สปอร์ต ซิตี้ กรุงริยาด ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์
โดยนักมวยไทยนำโดย ร้อยเอกสมบัติ บัญชาเมฆ หรือ บัวขาว บัญชาเมฆ ยอดนักมวยไทยขวัญใจชาวไทยและแฟนมวยต่างชาติ รวมถึง ธนกฤษ สิทธิกุล หรือ ฤทธิ์เทวดา เพชรยินดีอะคาเดมี และจันทกานต์ มโนบาล หรือ พญาหงส์ อโยธยาไฟท์ยิมนั้น
ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ คณะจากประเทศไทยนำโดย พล.ต.มจ.นวพรรษ์ ยุคล ประธานที่ปรึกษาสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA), ม.ล.อนุพร เกษมสันต์, นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), นายณัฐพล อันตรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท., สเตฟาน ฟ็อกซ์ เลขาธิการ IFMA และประธานสภาการต่อสู้โลก, ประธานองค์กร United Through Sports เข้าพบ จ้าชาย ฟาฮัด บิน มันซูร์ บิน สะอาด บิน ซาอูด อัล ซาอูด ประธานสหพันธ์มวยไทยแห่งซาอุดีอาระเบีย และ อัดวา อัล อารีฟี ปลัดกระทรวงกีฬาประเทศซาอุดีอาระเบีย ที่กระทรวงกีฬา กรุงริยาด
ภายหลังการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านกีฬาของทั้ง 2 ประเทศ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า การนำมวยไทยมาเผยแพร่ที่ซาอุดีอาระเบียครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมาก มีผู้เข้าร่วมทุกกลุ่มอายุเด็ก เยาวชน วัยรุ่น และผู้ใหญ่ ที่เรามาหารือกับทางกระทรวงกีฬาของซาอุดีอาระเบียเป็นการมาต่อยอด ซึ่งเท่าที่พูดคุยเราได้ข้อมูลว่า ที่ผ่านมามาความพยายามสร้างความสัมพันธ์และตกลงที่จะร่วมมือกันในการสนับสนุนมิติของการกีฬา โดยเฉพาะในวันนี้ได้รับโจทย์กลับไปว่า อยากเห็นความก้าวหน้าในเรื่องของการสนับสนุนมิติของกีฬาทั้งสองประเทศ ไม่ว่ากีฬาที่ป็นผู้ชาย และกีฬาของสุภาพสตรี ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียเข้ามีปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีการโดยทำอย่างไรให้นักกีฬาผู้ชาย กับผู้หญิง มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น ซึ่งไทยเรามีนักกีฬาที่เป็นผู้หญิงและมีชื่อเสียงจำนวนมาก ซึ่งไทย กับซาอุดีอาระเบีย จะมาหารือกันว่าทำอย่างไรที่จะส่งเสริมนักกีฬากลุ่มนี้ไปถึงความสำเร็จสูงสุด เช่นเรื่องของการเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกัน รวมถึงองค์ความรู้ที่จะสามารถแลกเปลี่ยนร่วมกันได้
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวต่อไปว่า เชื่อว่าแนวทางการร่วมมือกันด้านกีฬาจะยิ่งช่วยยกระดับสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศได้ ตอนนี้ขออนุญาตใช้กีฬา “มวยไทย” เป็นประตูสู่การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ซึ่งทางซาอุฯ ยืนยันว่า หลังจากนี้จะยกคณะเดินทางไปเยือนประเทศไทยเพื่อต่อยอดความสัมพันธ์ต่างๆ ให้เกิดความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันตกกำลังจะมีการแข่งขันกีฬาของกลุ่มชาติอิสลาม ซึ่งไทยเองก็มีพี่น้องชาวมุสลิมอยู่จำนวนมากในหลายๆ ชนิดกีฬาจึงจะหารือกันเรื่องการร่วมมือ และการส่งแข่งขันมหกรรมกีฬาดังกล่าวด้วย