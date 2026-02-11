“บิ๊ก สระบุรี” ร้องกกต.นับใหม่ หลังพบคะแนนเลือกตั้งผิดปกติ

“บิ๊ก สระบุรี” หรือ อรรถสิทธิ มหิทธิ อดีตแชมป์โลกสนุกเกอร์สมัครเล่น ที่ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสระบุรี เขต 3 ในนามพรรคประชาชน เดินทางไปยื่นหนังสือให้มีการนับคะแนนใหม่ในพื้นที่ที่ตนเองลงสมัคร เมื่อ 11 ก.พ.ที่ผ่านมา หลังพบความผิดปกติในเรื่องของจำนวนคะแนนในพื้นที่ดังกล่าว
เจ้าตัวได้ระบุในเฟซบุ๊คว่า “ผมได้มายื่นหนังสือขอให้มีการนับคะแนนใหม่ที่ กกต.สระบุรี เรายอมรับผลการเลือกตั้ง แพ้-ชนะ เป็นเรื่องยอมรับได้ เพราะผมเป็นนักกีฬา #ทุกคะแนนเสียงของประชาชนคือเจตจำนงที่เราต้องปกป้อง”
ทั้งนี้วานก่อน เจ้าตัวเพิ่งจะโพสต์ข้อความแสดงความงุนงงถึงคะแนนการเลือกตั้งในพื้นที่เขต 3 จังหวัดสระบุรี หลังเว็บไซต์รายงานผลของการเลือกตั้งของ รายงานผลการนับคะแนนผลเลือกตั้งพื้นที่เขต 3 จังหวัดสระบุรี แล้ว 95 เปอร์เซ็นต์ โดยอันดับ 1 คือ นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ จากพรรคภูมิใจไทย ได้ 35,796 คะแนน อันดับ 2 นายอรรถสิทธิ์ มหิทธิ หรือ "บิ๊ก สระบุรี" อดีตนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทย จากพรรคประชาชน ได้ 18,391 คะแนน โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์ 65,098 คน
ทว่าในเฟซบุ๊กของ สนง.กกต.จว.สระบุรี ที่มีการทำกราฟิกสรุปผลการนับคะแนนทั้ง 4 เขต แบบ 100 เปอร์เซ็นต์ กลับลงคะแนนในเขต 3 ไม่ตรงกัน โดยอันดับ 1 ได้เแก่ นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ ได้ 53,967 คะแนน อันดับ 2 นายอรรถสิทธิ์ มหิทธิ 28,831 คะแนน โดยระบุมีผู้มาใช้สิทธิ์ 99,297 คน