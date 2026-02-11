สิ้นสุด 8 เดือน "สเปอร์ส" ปลด "แฟรงค์" คุมทีมจ่อโซนตกชั้น

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ยักษ์ใหญ่แห่ง พรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ปลด โธมัส แฟรงค์ กุนซือชาวเดนมาร์ก เรียบร้อยแล้ว หลังแต่งตั้งแค่ 8 เดือน
แรงกดดันถาโถมใส่ แฟรงค์ ตลอดไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา หลังผลงานย่ำแย่ต่อเนื่อง กระทั่ง สเปอร์ส หล่นอันดับ 16 ของตาราง โดยความปราชัยคาบ้านแก่ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 1-2 คืนวันอังคารที่ผ่านมา (10 ก.พ.) เปรียบเสมือนฟางเส้นสุดท้าย
อดีตผู้จัดการทีม เบรนท์ฟอร์ด คุมทีมชนะแค่ 7 จาก 26 เกม แพ้ 11 เกม อยู่เหนือโซนตกชั้นเพียง 5 แต้ม
"ไก่เดือยทอง" ภายใต้การคุมทีมของ แฟรงค์ ยังถูกเขี่ยตกรอบ 3 ศึกเอฟเอ คัพ และรอบ 16 ทีมสุดท้าย ศึกคาราบาว คัพ โดย แอสตัน วิลลา และ นิวคาสเซิลฯ ตามลำดับ ถึงแม้จบอันดับ 4 ของศึกยูฟา แชมเปียนส์ ลีก รอบ ลีก เฟส
อย่่างไรก็ตาม แฟรงค์ ไม่สามารถเปลี่ยนฟอร์มเก่งถ้วยสโมสรยุโรปสู่สังเวียน พรีเมียร์ ลีก รายการที่ ท็อตแนมฯ ไม่ชนะใครนับตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม รวม 8 เกม