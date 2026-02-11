ทีมชู้ตหนุ่มเมืองนนท์ พลิกเฉือน 67-66 คว้าทองกีฬานักเรียน

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ กรมพลศึกษา มุ่งเน้นการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนานักกีฬาเด็กและเยาวชนของประเทศไทย โดยสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมขับเคลื่อนภารกิจตามเป้าหมาย ผ่านโครงการ “พัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจของนักกีฬาเยาวชนเพื่อก้าวไปสุ่การเป็นนักกีฬาระดับโลกในอนาคต”
เป็นโครงการสำคัญ (Flagship) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยมีทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาเยาวชน คอยให้บริการภายใน “ศูนย์ค้นหาและพัฒนานักกีฬาศักยภาพสูงแห่งอนาคต” หรือ “Sports Talent Center” และเรายังมีหน่วยให้บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับนักกีฬาและนักเรียน เพื่อเป็นการพัฒนาสมรรถภาพทางกายให้กับเยาวชน รวมถึงเรายังมีคลินิกการกีฬา ในการให้บริการรักษาและฟื้นฟูนักกีฬาที่มีอาการบาดเจ็บด้วย
ด้าน นายสุรัตน์ จรณโยธิน รองอธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2569 "ฅนบุรีรัมย์เกมส์" มีนักกีฬาที่สามารถทำลายสถิติได้เยอะมาก ต้องขอแสดงความยินดีด้วย ในส่วนของกรมพลศึกษาเราก็จะดูแลจากต้นน้ำมีการส่งเสริมน้องๆที่เพิ่งจะเริ่มเล่นกีฬาผ่านทางโรงเรียนต่างๆ ซึ่งสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬาก็ได้ลงพื้นที่ตามภูมิภาค ส่วนกลางน้ำนั้นเราได้ทำโปรแกรมเฉพาะกีฬาต่างๆทั้งประเภททีมและบุคคล และสุดท้ายคือปลายน้ำก็จะมาดูว่านักกีฬาคนไหนมีผลงานหรือมีสถิติที่ดีเราก็จะต่อให้กับนักกีฬาคนนั้นต่อไป
สำหรับ การแข่งขันบาสเกตบอล ที่ตึกคอมเพล็กมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นการเจอกันของ เขต 1 จ.นนทบุรี กับ เขต 10 กทม. โดยในช่วง 3 ควอเตอร์แรก เป็นเขต 10 ชู้ตทำคะแนนนำไปก่อน 52-51 คะแนน แต่ในควอร์เตอร์สุดท้าย ทั้งสองทีมต่างแข่งขันกันได้อย่างสูสี คะแนนไม่ทิ้งห่าง จนสุดท้ายเป็นทางฝั่งของ เขต 1 จ.นนทบุรี ได้ทีเด็ดจากการชู้ต 3 คะแนนของ ธนวัฒน์ พิศาลยุทนาพงษ์ พาทีม เขต 1 จ.นนทบุรี พลิกกลับมาชนะ เขต 10 กทม. ด้วยสกอร์ 67-66 คะแนน คว้าเหรียญทองไปครอง เหรียญเงินตกเป็นของ เขต 10 กทม., เหรียญทองแดง เขต 3 จ.บุรีรัมย์ และ เขต 2 จ.ชลบุรี, ประเภททีมหญิง เขต 10 กทม. ชนะ เขต 1 จ.อ่างทอง 86-37 คะแนน คว้าเหรียญทองไปครอง, เหรียญเงิน เขต 1 จ.อ่างทอง, ทองแดง เขต 7 จ.ราชบุรี และ เขต 3 จ.ชัยภูมิ
มวยสากลสมัครเล่น ที่โดมเทศบาลนครบุรีรัมย์ รุ่นไลท์เวท น้ำหนักไม่เกิน 60 กก. เป็นการพบกันระหว่าง ดำรงค์เกียรติ ทองเทียม เขต 10 กทม. ในมุมแดง พบกับ ชาตินักรบ แสนเสมอ เขต 6 จ.ตาก มุมน้ำเงิน โดยการชกของคู่นี้ใน 2 ยกแรก เป็นฝั่งของดำรงค์เกียรติ ออกหมัดทำคะแนนได้ดีกว่า นำไปก่อน 10-9 เข้าสู่ยกสุดท้าย เป็นทางชาตินักรบ ที่เดินออกหมัดเร็วขึ้น จนทำให้คะแนนสูสีกันแบบหมัดต่อหมัด ก่อนจะเป็น ดำรงค์เกียรติ ปล่อยหมัดฮุคขวาช่วง 10 วินาทีสุดท้าย เบียดเอาชนะไปอย่างสนุก คะแนน 15-14 คะแนน คว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จ เหรียญเงินตกเป็นของ ชาตินักรบ แสนเสมอ เขต 6 จ.ตาก, เหรียญทองแดง ศักรินทร์ หลงกลาง เขต 9 จ.ตรัง และ รังสิมันต์ จำปีกลาง เขต 4 จ.มหาสารคาม
จักรยาน ที่วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง/ถนนทางหลวง บริเวณด้านหน้าศาลากลาง ประเภทเสือภูเขา ดาวน์ฮิลล์ ชาย ทอง ปุลวัชร ชมประโคน เขต 3 จ.บุรีรัมย์ เวลา 1.55.04 น., เงิน ติณณ์ วิจิตรพงษา เขต 10 กทม. เวลา 1.58.00 น., ทองแดง ณครธรรม สมชัยธนาวัฒน์ เขต 3 จ.ยโสธร เวลา 2.06.02 น.
รักบี้ฟุตบอล 7 คน ที่สนามกีฬาโรงเรียนรมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประเภททีมหญิง เขต 3 จ.นครราชสีมา ชนะ เขต 2 จ.ระยอง 10-5 จุด, เงิน เขต 2 จ.ระยอง ทองแดง เขต 4 จ.กาฬสินธุ์ และ เขต 8 จ.สุราษฎร์ธานี, ประเภททีมชาย เขต 10 กทม. ชนะ เขต 3 จ.สุรินทร์ 12-0 จุด, เงิน เขต 3 จ.สุรินทร์ ทองแดง เขต 5 จ.เชียงใหม่ และ เขต 7 จ.นครปฐม
เทนนิส ที่สนามเทนนิสเทศบาลนครบุรีรัมย์ ประเภทชายคู่ ทอง แดนไทย ตาก้อง กับ ปวรปรัชญ์ งั่นบุญศรี เขค 10 กทม., เงิน วีรวิชญ์ กำพุฒ กับ วรเมธ บุญพึ่ง เขต 7 จ.สุพรรณบุรี, ทองแดง ปริญญา ด่านดอน กับ พีรณัฐ แสนพันธ์ เขต 7 จ.สุพรรณบุรี และ ณภัทร พัฒนเลิศพันธ์ กับ ชนภัทร พิสุทธอานนท์ เขต 10 กทม.,ประเภทหญิงคู่ ทอง โชติรินทร์ แก้วก่า กับ พิชญาภัค ศรีมุกข์ เขต 10 กทม., เงิน ภัทรวดี ชนะวงศ์ กับ สุกฤษตา สุขแก้ว เขต 7 จ.สุพรรณบุรี, ทองแดง ปาทิตตา แก้วสองเมือง กับ ธนพร ดิษฐวิชัย เขต 9 จ.ยะลา และ ทิพย์ธารา สองเป็ง กับ นทพร ขัติยะ เขต 5 จ.เชียงราย