“ปอปอ” อดีตนักยิมนาสติกทีมชาติ แชมป์ประเทศไทย 10 สมัย เบนเข็มแข่งลีลาศก่อนคว้าเหรียญ

“ปอปอ” พิยดา พีรมธุกร อดีตนักยิมนาสติกลีลาแชมป์ประเทศไทย 10 สมัย และเหรียญเงินซีเกมส์ 2025 ซึ่งประกาศอำลาทีมชาติไทยไปเมื่อปลายปีที่แล้ว สร้างผลงานยอดเยี่ยมในเส้นทางใหม่ ด้วยดการคว้า 2 เหรียญเงิน ในการแข่งขันลีลาศ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ครั้งที่ 1
“ปอปอ” ซึ่งปัจจุบันเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งตัดสินใจยุติการรับใช้ชาตินับ 16 ปีในฐานะนักกีฬายิมนาสติก มีโอกาสได้ชิมลางในชนิดกีฬาใหม่ อย่างลีลาศ ซึ่งก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเกินคาด โดยคว้ามาได้ 2 เหรียญเงิน ในการแข่งขัน "The 1st CU Dancesport University Competition" หรือ การแข่งขันกีฬาลีลาศมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 จากก ประเภท Latin American Class E - Single Dance Cha Cha Cha Variation และประเภท Latin American Class E - Single Dance Rumba Variation
“ปอปอ” เปิดใจว่า สำหรับชนิดกีฬาใหม่ อย่าง ลีลาศ นั้น ยังไม่ได้มองไปถึงขั้นที่จะเล่นเพื่อติดทีมชาติ แต่อาจจะลองลงแข่งขันอีกในรายการหน้า และขอดูเป็นผลงานจากการแข่งขันก่อน เพื่อพัฒนาฝีมือ อย่างไรก็ตามตอนนี้การกีฬาระดับจังหวัด ของสมุทรสาคร ก็ทาบทามให้ลงแข่งในนามตัวจังหวัด แต่ตนเองยังไม่ตอบรับ เพราะคิดว่ายังต้องพัฒนาฝีมือให้ดีกว่านี้ก่อน