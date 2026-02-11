ชูต 3P สร้างสถิติกวาดแชมป์ 4 สนาม ศึกบาสเกตบอล TOA WinterRN

รูดม่านปิดสนามแล้ว TOA 3 x 3 Winter 2026 สนามสุดท้ายมีขึ้นที่หน้าประตูท่าแพแดนเวียงพิงค์ ท่ามกลางผู้ชมหลายพัน สาว 3P บาสเกตบอล รวมดาวเด่นอายุน้อยปั้นสู่ทีมชาติ ยิ่งเล่นยิ่งดี ถล่มคู่แข่งใสคว้าแชมป์ได้อีกเป็นสนามที่ 4 ติด ทำสถิติเหลือเชื่อแชมป์ครบ 4 สนาม ประจำศึกหน้าหนาว ด้านประเภทชาย RN Sport และศรีปทุม ยกทัพใหญ่เสริมด้วยต่างชาติพิชิตแชมป์สบาย
การแข่งขันบาสเกตบอลรายการ TOA 3 x 3 Winter 2026 รายการบาสเกตบอลแนวใหม่ จัดในสนามกลางแจ้งช่วงหน้าหนาวเหมาะสำหรับการเล่นกีฬาในแหล่งแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศพ่วงส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันรวม 4 สนาม ในภาคเหนือ และภาคอีสาน
ล่าสุดย่างเข้าสู่สนามที่ 4 ปิดฉากอย่างอลังการที่ลานหน้าประตูท่าแพ แหล่งเช็คอินเบอร์ต้นๆ ของประเทศ ท่ามกลางความสนใจ ของทั้งคนไทยและต่างชาติ ด้วยความร่วมมือของจังหวัดเชียงใหม่ และ ม.กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยปีนี้เพิ่มเติมความยิ่งใหญ่ด้วยการเพิ่มรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี เปิดเวทีให้กลุ่มนักบาสฯ ปัญญาชนขึ้นมาเล่นโดยเฉพาะ และได้รับเกียรติจาก นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.สำนักงาน กกท.ภาค5 (จ.เชียงใหม่)เป็นประธาน ร่วมด้วย นายกิติชัย ซุง ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมการตลาด บริษัท ทีโอเอเพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ประธานที่ปรึกษาสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย นายนรินทร์ แสงศรีจันทร์ รองอธิการบดี ม.กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน
การแข่งขันในสนามนี้ สมัครแข่งขันกันถึงร้อยสี่สิบทีม รวมนักกีฬาและทีมงานกว่าพันคนเศษ การแข่งขันดุเดือดทุกรุ่น ขณะที่ทีมหญิงโฟกัสในรุ่นไม่เกิน 15 ปีหญิง 3 P BASKETBALL ที่ผู้สนับสนุนรวมดาวเด่นอายุน้อย 13-14 ปี เตรียมทีมชาติ U16 ในอนาคต แบ่งทีมมาพิสูจน์ฝีมือ โดยคว้าแชมป์ TOA Winter มาแล้ว 3 สนามติดต่อกันตั้งเป้าทำสถิติเหมาแชมป์ทั้ง 4 สนามที่จัด ครั้งนี้เจอ SPEED ทีมเจ้าถิ่น โดย 3P BASKETBALL พกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยม ยิ่งได้ เขมจิรา จันทร์แป้น ตัวทำเกมฟอร์มเข้าฝักป่วนแนวรับ SPEED จนสกัดไม่อยู่ ทำให้ 3P ออกนำตั้งแต่ต้นเกม และพิชิตชัยไปได้สะดวกโยธิน 14-8 ทำสถิติคว้าแชมป์ 4 สนามรวด ของ TOA 3 x 3 Winter 2026 ประกอบด้วย เชียงราย นครพนม มุกดาหาร และเชียงใหม่ อย่างสวยงาม โดยนักกีฬาทั้ง 4 คน ประกอบด้วย ปาณิสรา ชินบุตร, เขมจิรา จันทร์แป้น, สิริทิพย์ สังขะทรัพย์ และ จิราภิญญ์ สุขกันตะ
รุ่นประชาชนชาย RN SPORT ขนทัพใหญ่นำทีมโดยศุภเสกข์ เหรียญชัยภูมิ นักบาสฯ ฝีมือเยี่ยม ร่วมด้วย โดนัลด์ วอห์น นักชูตฝรั่งผิวหมึก ถล่มเอาชนะ Sagittarius ทีมเก่งเจ้าถิ่นจาก ม.กีฬาแห่งชาติ ชนิดดวลกันสนุกสูสีเพียงแต่นัดนี้ ทีมเจ้าถิ่นไร้ดวงพลาดในจังหวะ ได้เสียหลายครั้ง rn Sport จึงคว้าแชมป์ ไปด้วยสกอร์ 21-16 ขณะที่รุ่น ยู-23 ชาย ม.ศรีปทุม ในชื่อ SPU คุณจี๊ดยอดผัก ภูเก็ต ยกทัพใหญ่มีฟิลิปปินส์ถึง 2 คนไม่พลาดปราบ อรุโณทัย A ทีมดังเชียงใหม่ 21-16
สำหรับผลการแข่งขันทุกรุ่น มีดังนี้ รุ่นประชาชนหญิง รอบชิงชนะเลิศ ACIS ORION ชนะ STING CLUB 20-13, รอบชิงอันดับ 3 AEG ชนะ HugBas 10-7, รุ่นประชาชนชาย รอบชิงชนะเลิศ RN SPORT ชนะ Sagittarius 21-16, รอบชิงอันดับ 3 Black Mamba A ชนะ Black Mamba B 21-13
รุ่น 23 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ มช ชนะ CMU 16-12, รอบชิงอันดับ 3 CMU CNX ชนะ MJU 13-10, รุ่น 23 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ SPU คุณจี๊ดยอดผัก ภูเก็ต มศรีปทุม ชนะ อรุโณทัย A 21-16, รอบชิงอันดับ 3 โพธิ์เฮิร์บ ชนะ เครปสันลมจอย 21-15
รุ่น 18 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ JBC-Eighteen Girl ชนะ สำนักอู 15-0, รอบชิงอันดับ 3 PRC ชนะ ศิษย์จารย์อู 17-4, รุ่น 18 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ Start Up Jr. ชนะ Start Up X 19-15, รอบชิงอันดับ 3 Kanong A ชนะ SC RedHawk 16-14
รุ่น 15 ปี หญิง รอบชิงชนะเลิศ 3P Basketball ชนะ Speed 14-8, รอบชิงอันดับ 3 SPACE BBALL ELITE ชนะ JBC-Y 15-5, รุ่น 15 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ Kanong A ชนะ Arunothai 11-10, รอบชิงอันดับ 3 JUMP ARENE A ชนะ AEG 21-17 ส่วนรุ่น 12 ปี Mixed รอบชิงชนะเลิศ Black AEG ชนะ Speed Club 21-6, รอบชิงอันดับ 3 JUMP ARENA ONE ชนะ อรพิน 7-5