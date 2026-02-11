โพลชี้ประชาชนอยากเห็นรัฐบาลใหม่ให้ความสำคัญด้านกีฬา ตั้งคนมีความรู้ สุจริตเข้าทำงาน

ภายหลังการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรผ่านไป ก่อนจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่หนึ่งในมิติที่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในวงการกีฬาคาดหวังคาดหวังคือการขับเคลื่อนการพัฒนากีฬาของประเทศ เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและสะท้อนมุมมองที่เกี่ยวข้องกับมิติการพัฒนากีฬาของประเทศ KBU SPORT POLL โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) และเพจ บี บางปะกง สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “รัฐบาลใหม่กับความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการพัฒนากีฬาชาติ”
สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2569 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 1,149 คน แบ่งเป็นเพศชาย 502 คิดเป็น ร้อยละ 43.70, เพศหญิง 436 คิดเป็นร้อยละ 37.94, LGBTQIA+ 211 คิดเป็นร้อยละ18.36 พบว่า
ความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาการกีฬาของประเทศ ส่วนใหญ่ร้อยละ 29.30 สนับสนุนและให้ความสำคัญในการนำมิติของการกีฬาเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาล รองลงมา ร้อยละ 27.90 ให้ความสำคัญกับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีที่กำกับการกีฬา, ร้อยละ 24.00 สนับสนุนงบประมาณการพัฒนาให้เหมะสมและเพียงพอ, ร้อยละ 11.46 สนับสนุนการวางรากฐานการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาวการณ์การเปลี่ยนแปลง, ร้อยละ 5.80 สนับสนุนให้ประชาชนสนใจการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต และอื่นๆร้อยละ 1.54
คุณลักษณะของรัฐมนตรีที่กำกับการกีฬา ส่วนใหญ่ ร้อยละ 32.70 มีความรู้และเข้าใจในมิติที่เกี่ยวกับการกีฬา รองลงมา ร้อยละ 30.40 มีความซื่อสัตย์สุจริต, ร้อยละ 18.02 มีผลงานในเชิงประจักษ์ที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม, ร้อยละ 12.80 ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างกว้างขวาง, ร้อยละ 4.00 มีมนุษยสัมพันธ์รับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน และอื่นๆร้อยละ 2.08
ปัญหาทางที่ต้องการให้ปรับปรุงแก้ไข ส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.50 ปัญหาการทุจริต รองลงมา ร้อยละ 29.30 ปัญหางบประมาณการส่งเสริมกีฬา, ร้อยละ19.10 ปัญหาความล่าช้าในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา, ร้อยละ 11.88 ปัญหาโอกาสของประชาชนสำหรับการเข้าถึงการใช้สนาม/เครื่องอำนวยความสะดวกทางการกีฬาของหน่วยงานภาครัฐ, ร้อยละ 4.62 ปัญหาสวัสดิการนักกีฬา และอื่นๆร้อยละ 1.60
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดหวังที่จะเห็นรัฐบาลใหม่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนากีฬาโดยนำไปเป็นหนึ่งในนโยบายหลัก อาจจะเป็นเพราะว่าปัจจุบันประเทศที่พัฒนาแล้วรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาการกีฬาควบคู่ไปกับด้านอื่นๆ ประกอบกับในระยะเวลาที่ผ่านมาบ้านเรารัฐบาลเกือบจะทุกชุดจะนำนโยบายด้านการส่งเสริมการกีฬาไปแทรกไว้ในมิติทางสังคมซึ่งไม่ค่อยจะตอบโจทย์กับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันมากนัก
ผศ.ดร.รัฐพงศ์ ยังเผยอีกว่า ขณะเดียวกันเมื่อถามถึงรัฐมนตรีที่จะเข้ามากำกับการกีฬากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับผู้ที่มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการกีฬารวมทั้งควรเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง และที่น่าสนใจกลุ่มตัวอย่างยังคาดหวังที่จะให้รัฐบาลใหม่สะสางปัญหาในวงการกีฬาในหลากหลายมิติ โดยเฉพาะปัญหาการทุจริต และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตามมุมมองหรือเสียงสะท้อนของประชาชนจากผลการสำรวจดังกล่าวหากรัฐบาลใหม่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาการกีฬาของประเทศควบคู่ไปกับมิติต่างๆอย่างแท้จริงโดยไม่ปล่อยให้การกีฬาเปรียบเสมือนลูกเมียน้อยอย่างที่ผ่านมาก็จะส่งผลดีต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม ผศ.ดร.รัฐพงศ์ ทิ้งท้าย