6 สาวไทยลงชิงชัย วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิกฯ ที่นิวซีแลนด์

6 นักกอล์ฟสมัครเล่นสาวแถวหน้าไทยพร้อมลงสู้ศึก “วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ” ครั้งที่ 8 ประชันผู้เล่นชั้นนำของภูมิภาค ที่สนามรอยัลเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์นี้ โดยมีนักกอล์ฟสมัครเล่นชั้นนำ 84 คน จาก 25 ประเทศสมาชิกร่วมประชันวงสวิง
อาร์แอนด์เอ ร่วมกับ สมาพันธ์กอล์ฟเอเชีย-แปซิฟิก จัดการแข่งขันกอล์ฟรายการ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ หรือ ดับเบิลยูเอเอพี ครั้งที่ 8 และเป็นครั้งแรกที่รายการนี้จัดขึ้นที่ประเทศนิวซีแลนด์ มีนักกอล์ฟสมัครเล่นแถวหน้าของไทยลงแข่งขัน 6 คน ประกอบด้วย ปริม ปราชญ์นคร (อันดับ 30 โลก), วันออน-อชิรญาณ์ ศรีวงษ์ (อันดับ 35 โลก), นัจ-กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล (อันดับ 62 โลก), หยิน-นิชา กันภัย (อันดับ 117 โลก), เต๊อ-ธนานา คชสารมณี (อันดับ 144 โลก) และ ใบหยก-บุษปาพร สุขเติม (อันดับ 163 โลก)
ความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เป็นรอบฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการและเปิดให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์นักกอล์ฟสมัครเล่นแถวหน้าของภูมิภาค อาทิ เจเนธ วอง แชมป์ปีที่แล้วจากมาเลเซีย, ซูมิน โอ มืออันดับ 11 ของโลกจากเกาหลีใต้ รองแชมป์ปีที่แล้ว, ริแอนน์ มาลิซี่ มือ 21 โลกจากฟิลิปปินส์, โจว ชูหยวน มือ 22 โลกจากจีน และ แอนนา อิวานากะ มือ 24 โลกจากญี่ปุ่น รวมถึงตัวแทนผู้เล่นเจ้าถิ่นมาเผยถึงความพร้อมก่อนการแข่งขันรอบแรกจะเปิดฉากในวันรุ่งขึ้น
เจเนธ วอง แชมป์ปีที่แล้วและจะลงเล่นรอบแรกร่วมกับ ซูมิน โอ รองแชมป์คู่แข่งคนสำคัญเมื่อปีที่แล้ว เจ้าตัวเผยถึงการมาป้องกันตำแหน่งในสัปดาห์นี้ว่า “รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มาป้องกันแชมป์ ชัยชนะเมื่อปีที่แล้วทำให้มีโอกาสไปเล่นรายการเมเจอร์ 3 รายการ เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากนักกอล์ฟระดับโลก พรุ่งนี้จะได้ร่วมก๊วนกับซูมินถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีอีกครั้ง สัปดาห์นี้จะพยายามเล่นให้ดีที่สุด โฟกัสกับเกม ไม่กดตัวเอง และเล่นให้สนุก”
ทางด้าน นัจ-กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล ซึ่งเป็นนักกอล์ฟไทยผลงานดีสุดเมื่อปีที่แล้วที่อันดับ 9 ร่วม พูดถึงการลงเล่นรายการนี้เป็นครั้งที่สองว่า “เป็นครั้งแรกที่มาแข่งกอล์ฟที่นิวซีแลนด์ สนามดีมาก กรีนแข็งและเร็ว แฟร์เวย์กับเลย์เอาท์ท้าทายมาก ต้องทีช็อตให้อยู่ เพราะมีป่าเยอะทั้งซ้ายและขวา สโลปบนกรีนค่อนข้างแรง ก็จะต้องวางแผนให้ดี ตั้งเป้าตีอันเดอร์ให้ได้ทุกวัน”ทางด้าน
ขณะที่ ปริม ปราชญ์นคร เจ้าของสองเหรียญทองซีเกมส์ 2025 ซึ่งจะแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งที่สาม กล่าวว่า “ผลงานสองครั้งที่ผ่านมาไม่ถึงกับดีแต่ก็ไม่แย่ ที่ผ่านมาก็เตรียมร่างกายและฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง และการที่ได้สองเหรียญทองซีเกมส์ที่ผ่านมาทำให้เล่นได้มั่นใจมากขึ้น สัปดาห์นี้จะเล่นให้เต็มที่ ตั้งเป้าว่าถ้าได้อยู่ในท็อปเท็นก็ถือว่าใช้ได้”
สำหรับการแข่งขันรอบแรก (12 ก.พ.) กลุ่มแรกเริ่มเวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องทิ่น หรือเวลา 04.00 น. ตามเวลาประเทศไทย