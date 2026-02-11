สมัครเล่นสาวแถวหน้าร่วมโปรโมท วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิกฯ

นักกอล์ฟสมัครเล่นสาวแถวหน้าของภูมิภาคประกอบด้วย ริแอนน์ มาลิซี่ จากฟิลิปปินส์, แอนนา อิวานากะ จากญี่ปุ่น, เจเนธ วอง แชมป์ปีที่แล้วจากมาเลเซีย, ซูมิน โอ จากเกาหลีใต้, โจว ชูหยวน จากจีน และยุนโซ ชอย จากนิวซีแลนด์ ร่วมถ่ายภาพประชาสัมพันธ์กอล์ฟรายการ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ ก่อนที่การแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์นี้ ที่สนามรอยัลเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์
กอล์ฟสมัครเล่นรายการ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ หรือ “ดับเบิลยูเอเอพี” เป็นการร่วมมือกันระหว่างสมาพันธ์กอล์ฟเอเชีย-แปซิฟิก (เอพีจีซี), เดอะ มาสเตอร์ส ทัวร์นาเมนต์ และองค์กรกำกับดูแลกีฬากอล์ฟระหว่างประเทศ (เดอะ อาร์แอนด์เอ) โดยปีนี้มีนักกอล์ฟสมัครเล่นชั้นนำ 84 คน จาก 25 ประเทศสมาชิกเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งเป็นผู้เล่นชาวไทย 6 คน ได้แก่ ปริม ปราชญ์นคร, อชิรญาณ์ ศรีวงษ์, กฤติชัญญา เก้าพัฒนสกุล, นิชา กันภัย, ธนานา คชสารมณี และ บุษปาพร สุขเติม
ทั้งนี้แชมป์ วีเมนส์ อเมเจอร์ เอเชีย-แปซิฟิก แชมเปียนชิพ จะได้รับสิทธิลงแข่งขันรายการเมเจอร์ 3 รายการ ได้แก่ เอไอจี วีเมนส์ โอเพ่น, อามุนดี เอวิยอง แชมเปียนชิพ และเชฟรอน แชมเปียนชิพ รวมถึงได้รับเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นรายการใหญ่อย่าง ออกัสต้า เนชั่นแนล วีเมส์ อเมเจอร์ และรายการ วีเมนส์ อเมเจอร์ แชมเปียนชิพ ครั้งที่ 123