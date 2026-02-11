เข่าโหดพร้อมลุย! “นิโค” ลับคมกับ “ดีเซลน้อย” เดินหน้าล่าบัลลังก์เฉพาะกาล

ใกล้เข้ามาเต็มทีสำหรับศึกชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) เฉพาะกาล ระหว่าง “นิโค คาร์ริลโล” จอมน็อกเอาต์จากสกอตแลนด์ และ “ชาโด้ สิงห์มาวิน” มวยสายลุยชาวไทย ที่จะขึ้นดวลกันในศึก ONE Fight Night 40 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 09.00 น. ในวันเสาร์ที่ 14 ก.พ. นี้
สงครามครั้งนี้ทั้งสองนักชกต่างฟิตซ้อมกันเต็มเหนี่ยว ด้าน “นิโค” เผยภาพการฝึกเคล็ดวิชาจากหนึ่งในสุดยอดมวยไทยชั้นครูอย่าง “ดีเซลน้อย ช.ธนะสุกาญจน์” เจ้าของฉายา “ขุนเข่าเสาโทรเลข”
“ดีเซลน้อย” จัดเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจของมวยไทย ด้วยสรีระสูงยาวได้เปรียบคู่ชก ผสานกับทักษะการใช้อาวุธเข่าชั้นเลิศ ทำให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดมวยเข่าของวงการ ตลอดเส้นทางการชก เขาบรรเลงเพลงเข่าใส่คู่ต่อสู้มานับไม่ถ้วน
การที่ “นิโค” ได้เข้าฝึกซ้อมกับนักชกระดับตำนานอย่าง “ดีเซลน้อย” ถูกมองว่าเป็นการเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มความรัดกุมในเกมวงใน โดยเฉพาะการใช้ลูกเข่าซึ่งถือเป็นจุดที่นักชกต่างชาติมักเสียเปรียบเมื่อขึ้นชกภายใต้กติกามวยไทย
การอัปสกิลกับครูมวยระดับตำนานก่อนขึ้นไฟต์ครั้งสำคัญ จะเพียงพอให้ “นิโค” คว้าเข็มขัดแชมป์โลกเฉพาะกาลมาครองได้หรือไม่ วันวาเลนไทน์นี้ แฟนมวยห้ามพลาดเด็ดขาด!