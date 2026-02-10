อบจ.ปทุมธานี ส่งท้าย "ปทุมธานี เกมส์ 2026" ส่งแรงใจเยาวชนก้าวต่อด้วยสปิริต "Win Together"

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จัดพิธีปิดการแข่งขัน "โครงการมหกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดปทุมธานี" หรือ "ปทุมธานี เกมส์ 2026" อย่างสมเกียรติและอบอุ่น ณ ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพของทัพนักกีฬาและกองเชียร์ที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในความสำเร็จครั้งนี้
พิธีปิดได้รับเกียรติจาก พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี โดยก่อนเริ่มวาระสำคัญ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมงาน ได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
สีสันความสนุกส่งท้ายทัวร์นาเมนต์ เริ่มต้นตั้งแต่เวลา 15.00 น. ด้วยการถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาสุดมันส์อย่าง "ชักกะเย่อ" ซึ่งเรียกเสียงเชียร์ดังกระหึ่มกึกก้องยิมเนเซียม สร้างความตื่นเต้นเร้าใจและสะท้อนความสามัคคีอันเป็นหัวใจสำคัญของกีฬาได้เป็นอย่างดี
ในช่วงพิธีการ พลตำรวจโท คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ แก่ทีมชนะเลิศและนักกีฬาที่มีผลงานยอดเยี่ยม พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทและกล่าวปิดการแข่งขัน โดยเน้นย้ำถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ภายใต้แนวคิด "Win Together" ที่มุ่งหวังให้ชัยชนะในสนาม ก่อให้เกิดพลังความสามัคคีที่ยั่งยืนนอกสนาม
พิธีปิดดำเนินไปอย่างเรียบง่าย แต่งดงาม โดยสิ้นสุดลงในเวลา 17.00 น. ด้วยภาพความประทับใจเมื่อประธานในพิธี คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และเหล่านักกีฬาร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ถือเป็นการส่งท้าย "ปทุมธานี เกมส์ 2026" ที่สมบูรณ์แบบ และเป็นสัญญาณแห่งความพร้อมของจังหวัดปทุมธานี ในการเดินหน้าพัฒนาศักยภาพเยาวชนสู่ความเป็นเลิศต่อไป